LA PLATA, Md. – The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2022 fall sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring, and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list. For more information about CSM, visit www.csmd.edu.

Calvert County

Chesapeake Beach

Lavina Battle

Amanda Brower

Amber Carroll

Jack Carver

Ethan Dabbs

Caroline Danielson

Logan Davis

Tara Dillman

Zachary Hoffman

Nathan Jarman

James Johnson

Grace Malba

Kailey Miller

David Morris

Rhianna Munoz

Kyle Nielsen

Claudia Otchere

Kaitlyn Pumphrey

Cayley Schofield

Claire Summa

Dunkirk

Emma Clites

Michaela Hardy

Eastan Hutchison

Ricky Jiang

Rachel Lachance

John Paul Lavallee

Aaliyah Roach

Ashley Shrawder

Riva Will

Huntingtown

Preston Arnstein

Margaret Arocho

Areeba Asim

Morgan Atkins

Madison Barkley

Justin Barth

Jesse Betz

Wendy Bollino

Melissa Canada

Nina Clarke

Tremayne Cobb

Rachel Faber

Amber Gieske

Giuliano Guttadauro

Brienna Harkness

Casey Jackman

Breanna Kekesi

McKenna Kelsh

Catelynn Kreutzer

Richard Lewis

Jeremy Litka

Jessalee Loc

Alexander Merz

Michelle Mosher

Elizabeth Poissant

Andrew Schneider

Madelyn Sellner

Riley Sydnor

Shaina Taylor

Connor Thrasher

Hailey Unger

Lawson Vieley

Cameron Vinson

Bria Watson

Joseph Williams

Lusby

Emma Benjamin

Tamisha Berry

Tyson Blackwell

David Blake

Elizabeth Blasy

Moanna Dixson

Riley Eells

Derick Fahnestock

Cameron Field

Blake Garrison

Nicholas Gouge

Sawyer Gray

Becca Hall

Donnell Hall

Anthony Hutton

Shalaunda Jefferson

Stokes Kenner

Zane King

Pauline Lawrence

Amanda Long

Madison Long

Lina McHone

Megan Mills

Lily Morin

Andrea Nieman

Jonathan Noll

Sydney Oliver

Nathan Robey

Amanda Sadler

Abigail Schaffer

Tieshia Smith

Sarah Stack

Shania Tivnan

Lydia Waddell

Kevin Winters

Christian Withers

North Beach

Andrea Hawkins

Summer Keefe-Strickler

Savannah Miles

Owings

Katlyn Barbee

Mallory Barrick

Audrey Buckler

Alexander Byrd

Dominick Duvall

Hailey Hewlett

Caitlyn Kaleda

Patrick Kapper

Allison Leclercq

Rebecca Means

Kristin Patterson

Lennon Sherman

Canon Teselle

Rachel Wilmot

Ella Womer

Port Republic

Bruce Dell

Joshua Jacobs

Justin Jacobs

Liam Marshall

Joshua Pietros

Dina Ponce-Reyes

Jennifer Tija

Prince Frederick

Adrian Angeles

Donald Brewer

Carl Brown

Luchelle Dele Lonla

Elba Gonyea

Thanya Gonzalez Vudoyra

Shyanne Hall

Zachary Kimmel

Atheena Montiel-Lopez

James Mullaney

Heather Murphy

Rachel Nelson

Riley Nelson

Phuong Nguyen

Loralei Osterhouse

John Raker

Courtney Shelden

Sally Sinclair

Annika Thomsen

Jessi Trilli

Olivia Westman

Hannah White

Nicholas Wilson

Saint Leonard

Raven Boehm

Nicole Bowen

Emma Campbell

Marco Decesaris

Briana Garcia

Olivier Gonifei

Asjah Hudson

Patricia Massie

Ella Mosch

Jason Reid

Lacie Russell

Sarah Wiltrout

Solomons

Benjamin Green

Cara Heist

Kendall Hinz

Riley O’Brien

Matthew Ryon

Charles County

Bel Alton

Micolina Croson

Madison McClure

Brandywine

Kortni Amundson

Bailey Bowie

Rose Garrison

DeNisha Jackson

Jennifer Janey

Luka Vazquez

Bryans Road

Bernice Cao

Taeza Cooper

Timothy Edwards

Charlize Martin

Murdock McCormick

Bryan Seno

Cobb Island

Abigail Gray

Logan Mattingly

Hughesville

Elaina Ayers

Taylor Brady

Alainah Donofrio

Amanda Falcone

Cayden Frazier

Anais Harley

Brad Hoover

Anny Jury

Madison Jury

Haven Kloiber-Hirshman

Amar Murray

Jacquelyn Robertson

Victoria Shackelford

Sarah Tutz

Indian Head

Kailee Louise Banks

Charlotte Biles

Destiny Flournoy

Mary Forstner

Eli Guzzone

Edwin Hall

Eileen McBain

Kaden Robinson

Matthew Sandifer

Sydney Warlin-Taylor

La Plata

Masafa Abdullah

Elizabeth Marie Allen

Chidubem Amos-Uhegbu

Corinne Baldus

Gabrielle Benton

Rebecca Benton

Esther Bonney

Kenneth Boykin

Amani Britt

Naomi Brown

Saige Bulka

Kaitlyn Catterton

Alexis Corcoran

Kindle Cummiskey

Jeannine Dewitt

Erich Donnelly

Madisyn Dull

Carter Falkenstein

Morgan Gayon

Ryan Goldsmith

Andrew Gough

Tyler Gregory

Joshua Gough

Drayanna James

Mahad Khan

Hannah Krauel

Michael Mack

Reagan McWilliams

Daniel Mears

Andrew Melenson

MacKenzie Miller

Nickolas Porovne

Miriam Requeno-Payes

Zuriel Savoy

Sarah Sbordone

Ebin Sebastian

Heather Shymansky

Eamonn Tucker

Sara Vermillion

Eric Waldow

Taylor Williams

Ashley Wolfe

Corey Wooden

Markco Yates

Marbury

Andrea Hernandez Sigarian

Brooke Portzen

Nanjemoy

Nicole Elder

Nicholas Femia

Stephen Hilliard

Gina Long

Newburg

Joseph Arnold

Syanne Centeno

Thomas Lesko

Lauren Lovejoy

Belinda Miller

Pomfret

Keiana Gray

Holli Kobialka

Joscelynne Pannone

Zoi Whitsett

Port Tobacco

Tammy Marinaccio

Swan Point

Tyler Moody

Megan Zalesak

Waldorf

Alvin Abarca

Grace Adams

Skyler Adams

Megumi Anderson

Samirah Ansari

Zaniyah Avans

Mackenzie Baldwin

Hamidreza Baradaran

Rubina Batton

Maison Beam

Reginald Black

Austin Boswell

Meghan Breck

Makayla Butler

Dajuan Butler

Hudaa Butt

Angel Campana

Kaitlyn Campos

Torry Carpenter II

Imani Carroll

Jaylah Carson

John David Castillo

Lauren Chandler

Angela Cho

MacK Coleman

Keith Davenport

Talina Desper

Elijah Desper

Noah Doss

Michael Douglas

Tieshia Edmonds

Kenneth Fadojutimi

Elliot Finch

Reyhan Gamboa

Isabelle Garcia

Andrea Ghonda

Kaleena Gonzalez

Reina Harris

Josh Hedgeman

Xavier Henderson

Merresha Henry

Pamela Howard

Osagie Idemudia

Olurotimi Isaacs

Latisha Jones

Camika Jones

Jasmine Kooy-Bernal

Selena Kooy-Bernal

Jason Kresslein

Anh Le

Nyah Lee

David Lewis

Jovohnny Lewis

Andrea Lizano

Nathan Londres

Jaiden Lumsden

Madeline Malone

Amna Mansur

Elizabeth Nambooze

Kennedy Newkirk

Bernice Ngere

Enasha Nzegwu

Amaya Parker

Daniel Parkerson

Ciarra Patton

Yasmin Pittman

Shayla Pradier

Jolie Prasad

Faith Pritchard

Marc Queen

Timothy Rabalais

Red Rama

Taisha Richardson

Lauren Roberts

Ashley Rodriguez

Jerenick Rosario

Sindy Ruiz

Diana Ruiz-Cruz

Melissa Rumbel

Dashawn Rustin

Janet Saffell

Byrom Zelaya Saucedo

Jasmine Sciarillo

Amari Sherman

Jessica Shorter

Michelle Skinner

Collin Smith

Brian Smith-Swann

Stacy Sneed

Stephanie Stewart

Tirharqah Thomas

James Thompson

Monique Thompson

Steven Tran

Maria Turner-Wingate

Kristin Wall

Eric Waring

Christian White

Marlon Williams

Rachel Williamson

Ashley Wright

White Plains

Austin Coombs

Erik De Guzman

Carmia Edwards

Zymon Fortaleza

Madison Harris

Kayla Jenkins

Sean Joseph

Thomas Larsen

Evan Mairs

Angeleen Mulero

Sharon Oby

Manoah Pitt

Brandon Porter

Jalynn Somerville

Prince Georges County

Accokeek

Jacob Yalung

Fort Washington

Danna Mae Torres

Upper Marlboro

Justin Minor

St. Mary’s County

Abell

Garrett Bowling

Avenue

Gurneet Gill

Olivia Morgan

Chance Stubblefield

Bushwood

Madelyn Bailey

California

Stephanie Allers

Pamela Athey

Jasmine Barnes

Katherine Baxter

Jennifer Bodine

Amani Butler

Sara Carson

Jack Costello

Sarah Daly

Robert Deckelmann

Corinne Dehn

Dimitrios Edwards

Vincent Esser

Satoko Griffith

Kaiya Haines

Heather Hamtak

Eric Hoffmann

Vivian Ingraham

Liam King

Kalin Lee

Kylaya Mannings

Benia Morton

Erica Muenzel

Sobia Mushtaq

Navesh Panta

Lily Ridgell

Crystal Rigdon-Velasco

Talon Saunders

Seth Sebacher

Timothy Shores

Wyatt Wadley

Shannah Wagner

Patience Yeh

Callaway

Mary Bean

Jessica Crandall

Lauren Davis

Kimberly Hayes

Natalie Lynch

Madison Mushrush

Chaptico

Leigha Gardiner

Charlotte Hall

Easton Berry

Ashleigh Brown

Amy Dieffenderfer

Kurstyn Hamilton

Jeremy Heilmeier

Madelyn McCammon

Sarah Slack

Glenn Teeguarden

Victoria Zacher

Clements

Cody Alvey

Dustin Anderson

Dylan Richards

Brielle Welch

Dameron

Selena Owens

Great Mills

Abbie Dampier

Krista Hurst

Meadow Mattson

Shirley Onyeukwu

Anthea Phillips

Stephanie Shealy

Richard Sisler

Drew Youngson

Bernalyn Vaznaian

Hollywood

Lesli Bauer

Jamie Bean

Allison Boothe

Israel Cheatham

Abby Higgs

Tyler Homan

Carmen Jackson

Kayla Kerman

Terence Lamar

Abby Merson

Greg Owen

Peter Steelman

Jonah Timmons

James Wilkinson

Leonardtown

Nicholas Abbotoy

Sarah Armstrong

David Bailey

Lacey Bateman

Elise Baxter

Caitlin Bird

Mary Caperton

Nicole Carron

Regan Coombs

Hannah Curley

Anneliese Hess

Kurt Hess

Elayna Hibbert

Matthew Katulich

Bonnie Kelly

Yongsik Kim

Taylor Knowlton

Elizabeth Matthias

Shane Moran

Megan Nardo

Jenna Newman

Kaidin Nickerson

Tyler Rochelle

Dennis Sepede

Ethan Snyder

Emmalee Sours

Nicole Steffer

Emma Taylor

Felicity Thompson

Noah Tobler

Virginia Tolbert

Michelle Tuschinski

Aaron Urena

Trenton Wyandt

Kaitlin Zelonis

Lexington Park

Sarah Angay

Taylor Barnett

Mark Andrew Britos

Tracey Byrne

Michael Daley

Taylor Dean

Nina Deceuninckvancapelle

Ramanda Desrameaux

Shawn Dyson

Anuoluwa Effiong

Samuel Fletcher

Brendan Hayes

Tracy Hurt

Margaret Knapp

Michael Kulp

Alexandra Long

Kyle Mashek

Angelina Mitchell

Sydney Moulis

Sarah Noe

Amber Roush

Karen Schroeder

Emma Seanor

Celeste Tobler

Gerchel Toledo

Arielle Turley

Danielle Vanbrunt

Annabelle Wick

Christian Wolpert

Mechanicsville

Jessica Apessos

Maggie Barnes

Sarah Beale

Jocelyn Benedict

Carlie Buckler

Kamryn Buckler

Allyson Carson

Matthew Cartier

Kevin Conley

Kayla Deese

Kaitlyn Folger

Alyssa Gaydosh

Bradley Hamilton

Hope Hetrich

Hannah Jaques

Ashley Johnson

Wendi Kilroy

Leonardo Labtic

Patience Littleton

Seth Lunceford

Meredith Marsh

Mason Messick

Madalynn Miller

Madelyn Minichino

David Moats

Jacob Myers

Rachel O’Brien

Maggie Pilkerton

Tyreke Price

Amelia Raines

Christopher Schmitt

Angela Snell

Philip Wade

Jessica Youmans

Morganza

Jenna Howell

Park Hall

Rhianna Miller

Piney Point

Ashton Foster

Ridge

Daniel Albertsen

Saint Inigoes

Moira Cooper

Kasey Gatton

Megan Knott

Phinehas Rouland

Sophia Wathen

Out of region

Alexandria

Melissa Parlett

Arlington

Sara Benitez

Hill AFB

Darlene Kate Vermillion

Joint Base Andrews

Samantha Gonzalez

Woodbridge

Layne Freese