THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STERLING VIRGINIA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR…
SOUTHEASTERN ANNE ARUNDEL COUNTY IN CENTRAL MARYLAND…
NORTHWESTERN CALVERT COUNTY IN SOUTHERN MARYLAND…
SOUTHEASTERN PRINCE GEORGES COUNTY IN CENTRAL MARYLAND…
NORTHEASTERN CHARLES COUNTY IN SOUTHERN MARYLAND…
* UNTIL 115 PM EDT.
* AT 1227 PM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NATIONAL HARBOR TO SAINT CHARLES TO 6 MILES
SOUTHEAST OF LA PLATA, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD…60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE…RADAR INDICATED.
IMPACT…DAMAGING WINDS WILL CAUSE SOME TREES AND LARGE BRANCHES
TO FALL. THIS COULD INJURE THOSE OUTDOORS, AS WELL AS
DAMAGE HOMES AND VEHICLES. ROADWAYS MAY BECOME BLOCKED BY
DOWNED TREES. LOCALIZED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
UNSECURED LIGHT OBJECTS MAY BECOME PROJECTILES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
WALDORF, CLINTON, MAYO, SHADY SIDE, CHESAPEAKE BEACH, DEALE, UPPER
MARLBORO, SOUTH RIVER, BREEZY POINT, RHODE RIVER, ANDREWS AIR FORCE
BASE, CAMP SPRINGS, OXON HILL, ROSARYVILLE, FRIENDLY, MARLTON,
DUNKIRK, SAINT CHARLES, ACCOKEEK AND BRANDYWINE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT FOR CENTRAL AND
SOUTHERN MARYLAND.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT FOR CENTRAL AND
SOUTHERN MARYLAND