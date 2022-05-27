THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STERLING VIRGINIA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR…

SOUTHEASTERN ANNE ARUNDEL COUNTY IN CENTRAL MARYLAND…

NORTHWESTERN CALVERT COUNTY IN SOUTHERN MARYLAND…

SOUTHEASTERN PRINCE GEORGES COUNTY IN CENTRAL MARYLAND…

NORTHEASTERN CHARLES COUNTY IN SOUTHERN MARYLAND…

* UNTIL 115 PM EDT.

* AT 1227 PM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM NATIONAL HARBOR TO SAINT CHARLES TO 6 MILES

SOUTHEAST OF LA PLATA, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.

HAZARD…60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE…RADAR INDICATED.

IMPACT…DAMAGING WINDS WILL CAUSE SOME TREES AND LARGE BRANCHES 

TO FALL. THIS COULD INJURE THOSE OUTDOORS, AS WELL AS 

DAMAGE HOMES AND VEHICLES. ROADWAYS MAY BECOME BLOCKED BY 

DOWNED TREES. LOCALIZED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. 

UNSECURED LIGHT OBJECTS MAY BECOME PROJECTILES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…

WALDORF, CLINTON, MAYO, SHADY SIDE, CHESAPEAKE BEACH, DEALE, UPPER

MARLBORO, SOUTH RIVER, BREEZY POINT, RHODE RIVER, ANDREWS AIR FORCE

BASE, CAMP SPRINGS, OXON HILL, ROSARYVILLE, FRIENDLY, MARLTON,

DUNKIRK, SAINT CHARLES, ACCOKEEK AND BRANDYWINE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT FOR CENTRAL AND

SOUTHERN MARYLAND.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A

BUILDING.

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT FOR CENTRAL AND

SOUTHERN MARYLAND

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