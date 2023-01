LEONARDTOWN, Md. – Over 20 marriage applications have been filed in St. Mary’s County during the month of December:

December 1, 2022

Joseph Bryan Adams, 28, Lusby, Md

Alllison Christine Giovia, 24, Lusby, Md

December 2, 2022

Kyle Vincent Cusick, 25, California, Md

Lindsey Nicole Bean, 26, California, Md

Lauren Danielle Hawkins, 40, Lexington Park, Md

Cornelius James Carter, V, 44, Lexington Park, Md

December 5, 2022

Shamel Tylik Hamilton, 29, Lexington Park, Md

Kelsey Danielle Thomas, 28, Lexington Park, Md

December 6, 2022

Jennifer Lee Bush, 53, Lexington Park, Md

Tia Sherna Vinson, 43, Lexington Park, Md

December 7, 2022

Hope Renee Cullember, 35, Great Mills, Md

Terence Lydell Chase, 37, Great Mills, Md

Christopher Andrew Renick, 28, Lexington Park, Md

Jasmine Sha-turah Berry, 32, Lexington Park, Md

Leidy Vanessa Rojas Forero, 28, Lexington Park, Md

Santiago Aparico Diaz Vasquez, 37, Lexington Park, Md

December 9, 2022

Nicholas Edward Adams, 34, Clements, Md

Jessica Lee Yates, 49, Clements, Md

Erika Jo Crum, 27, Tall Timbers, Md

Brennan Edward Holloway, 29, Tall Timbers, Md

December 13, 2022

Luis Enrrique Paredes Mejia, 25, Lexington Park, Md

Cindy Vanesa Cruz Escobar, 24, Lexington Park, Md

Benjamin Kamarri Green, 21, Cocoa, Fl

Bianca Plata, 21, Lexington Park, Md

December 19, 2022

Megan Elizabeth Heinrich, 25, Mechanicsville, Md

Jacob Lee Norris, 25, Hollywood, Md

Hyun Yong Baek, 47, California, Md

Hye Jung An, 47, California, Md

December 21, 2022

Hannah Mary Papp, 23, Hollywood, Md

Devyn Matthew Mccormick, 23, Port Charlotte, Fl

December 27, 2022

Brett William Russell, 30, California, Md

Priscilla Mezquita, 27, California, Md

Quortez Javan Dorsey, 33, Lexington Park, Md

Alisa Lebedeva, 36, Lexington Park, Md

December 28, 2022

Matthew Gene Mitchell, 46, Chaptico, Md

Heather Marie Zdobysz, 45, Chaptico, Md

December 29, 2022

Madison Victoria Momilani Quinones, 21, Lexington Park, Md

Tukker Michael Uniatowski, 2, Lexington Park, Md

Shannon Lee Welch, 41, Lexington Park, Md

Joseph Michael Mattingly, 49, Lexington Park, Md

December 30, 2022

Delaney Margaret Madden, 27, California, Md

Jordan Daniel Hobbs, 30, California, Md