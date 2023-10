St. Mary’s County Marriage Applicants For September 2023

LEONARDTOWN, Md. – The Clerk of the Circuit Court for St. Mary’s County has reported over 45 marriage applications filed for the month of September.

The following is a list of the couples who have filed applications to get married in St. Mary’s County during September 2023:

September 1, 2023 Omonigho Omontesele Olumese, 51, Hollywood, Md Terry Osasuyi Urhoghide, 59, Bolton, Ontario

Joseph Peter Kurley, Jr., 76, Leonardtown, Md Sheila Franciamore Vasseur, 76 Leonardtown, Md

Alison Marie Foard, 50, Lusby, Md Michael Charles Strotkamp, Jr., 54, Waldorf, Md

Jennifer Marie Cardinal, 25, Tall Timbers, Md Jason Tanner Sizemore, 27, Tall Timbers, Md

Brittney Amber Kilgore, 26, Lexington Park, Md Brandon Walker Simmons, 33, Lexington Park, Md

September 5, 2023 Jeffrey Lee Matthews, 41, Lexington Park, Md Dawn Nichole Hopkins, 47, Capitol Heights, Md

Connor Thomas Murphy, 27, Fairfax, Va Emma Lane Rooney, 26, Fairfax, Va

September 6, 2023 Priscilla Suzanne Whiddon-Bunn, 62, Leonardtown, Md Walter Edwin Hayes, 70, Leonardtown, Md

Cesar Armando Ayala Escobar, 34, Lexington Park, Md Lidia Marisela Escobar Alvarado, 32, Lexington Park, Md

Bradley Clay Johns, 26, Crofton, Md Samantha Carmen Snow, 26, Crofton, Md

September 7, 2023 Yenifer Guadalupe Gutierrez Jumique, 22, Lexington Park, Md Edgar Antonio Martinez Escobar, 25, Lexington Park, Md

Matthew Vinton Bellerose, 29, Leonardtown, Md Sarah Adelaide Long, 24, Leonardtown, Md

September 8, 2023 Samantha Marie Davis, 27, Charlotte Hall, Md Dylan Christian Luke, 27, Charlotte Hall, Md

September 11, 2023 Allyson Nicole Krenke, 42, Newburg, Md George Tyler Reeder, 46, Newburg, Md

Kirk Robert Dively, 45, California, Md Jennifer Lynn Smith, 35, California, Md

Joseph Michael Howell, II, 31, Colonial Beach, Va Samantha Nicole Lancaster, 32, Colonial Beach, Va

September 12, 2023 Ashley Renea Hammett, 34, Leonardtown, Md Kyle James Harmon, 30, Leonardtown, Md

Gregory Jonathan Holland, 68, Mechanicsville, Md Cidney Jermaine Jenkins, 66, Mechanicsville, Md

Kayla Lynn Clarke, 20, California, Md Jacob Michael Morgan, 23, California, Md

September 13, 2023 Unique Kayshawn Chase, 29, Cary, Nc Joseph Alexander Clyburn, 31, Cary, Nc

Charles Rovert Edwards, Jr., 24, North Beach, Md Taylor Leann Wobbleton, 23, North Beach, Md

Tracy Elizabeth Graham, 43, Lexington Park, Md John Conrad Lewis Feely, 38, Lexington Park, Md

Sharon Ashley Marshall, 23, Hollywood, Md Nathan David Evans, 21, Hollywood, Md

Landon Tyler Summers, 27, Lexington Park, Md Cailin Elizabeth Adair, 27, Lexington Park, Md

September 14, 2023 Stacey Lynn Wathen, 33, La Plata, Md Matthew Lanham Fluharty, 33, La Plata, Md

Julie Katherine Bingman, 41, Hollywood, Md Jason William Raley, 41, Ridge, Md

September 15, 2023 Bryce Patrick Clover, 32, Mechanicsville, Md Brittni Morgan Aeschlimann, 29, Mechanicsville, Md

Kellie Lynn Murphy, 27, Mechanicsville, Md Travis Lee Hutton, 34, Mechanicsville, Md

Christopher Bryce Holcomb, 28, California, Md Alexis Cheyenne Shiffer, 26, California, Md

Jordan Lynsley Griffith, 31, California, Md Robert Johnson Wood, Jr., 31, California, Md

Matthew Eric Myers, 26, Leonardtown, Md Arienne Journey Roth, 26, Leonardtown, Md

Michael Evan Mattingly, 27, California, Md Hannah Marie Bear, 27, California, Md

Jessi Danielle Mccloskey, 23, Lexington Park, Md Seth Joseph Blevins, 23, Piney Point, Md 20674

Ian Charles Goetchuis, 38, California, Md Zoe Ann Taylor, 23, California, Md

Ashley Elizabeth Dunkum, 30, Richmond, Va Devin Patrick Byrne, 32, Richmond, Va

September 19, 2023 Eric Carl Degrandcourt, 22, Mechanicsville, Md Hannah Noel Dalrymple, 22, Mechanicsville, Md

Brendan Alexander Weigle, 24, California, Md Megan Agtarap Soriano, 22, Hollywood, Md

Julie Michelle Johnson, 27, Leonardtown, Md Jonathan Kane Varesko, 34, California, Md

September 20, 2023 Patrick Harding Kellam, 38, Prince Frederick, Md Kimberly Rachel Butera, 34, Prince Frederick, Md

September 22, 2023 Cynthia Mae Taylor, 34, California, Md Alexander Daniel Walter Wilson, 34, California, Md

Haley Sierra Burroughs, 25, Chaptico, Md Dillon Brisco Bowles, 29, Loveville, Md

Alex Stephen Peksa, 28, Mechanicsville, Md Taryn Nicole Lowry, 33, Mechanicsville, Md

Tracey Lynn Labatt, 55, Hollywood, Md Harvey Alfred Henn, 58, Hollywood, Md

September 25, 2023 Jasmine Nicole Jones, 28, Great Mills, Md Joseph William Briscoe, 31, Great Mills, Md

September 26, 2023 Amanda Ashley Mock, 34, Lexington Park, Md Joshua Walter Messick, 35, Lexington Park, Md

September 28, 2023 Kimberly Dawn Moore, 37, Lexington Park, Md Hailey Rose Wockenfuss, 22, Mechanicsville, Md

Darieus Dawnte Thomas, 37, California, Md Nicke Ameil Boyd, 33, California, Md

September 29, 2023 Brittany Marie Messina, 28, Saint Leonard, Md Casey Alexander Becraft, 34, Saint Leonard, Md

Jaclyn Michelle Snyder, 35, Mechanicsville, Md Jonathan Ross Yates, 31, Mechanicsville, Md

Couples who wish to apply for a marriage license in St. Mary’s County are encouraged to visit the Clerk of the Circuit Court’s website for more information.

Contact our news desk at news@thebaynet.com