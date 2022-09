LEONARDTOWN, Md. – Over 50 marriage applications have been filed in St. Mary’s County during the month of August:

August 1, 2022

Jessica Marie Hudson, 27, Prince Frederick, Md

Zachary Allen Jensen, 26, Prince Frederick, Md

Ralph Edward Stotler, 82, Lexington Park, Md

Bonnie Louise Deibler, 71, Lexington Park, Md

Kayleigh Elizabeth Fretwell, 32, Colonial Beach, Va

Jay Daniel Beatty, 36, Colonial Beach, Va

August 2, 2022

Amanda Beth Whipkey, 34, La Plata, Md

Lindsey Anne Tagg, 29, La Plata, Md

Haley Nichole Shipp, 23, Saint Inigoes, Md

Brandon Gamez, 29, Saint Inigoes, Md

August 5, 2022

Daniel Lindwood Busl, 26, Mechanicsville, Md

Lexi Nichole Pilkerton, 24, Mechanicsville, Md

Leslie Anne Olson, 29, California, Md

Brandon Lee Brock, 26, California, Md

August 10, 2022

Maria Lynn Estevez, 26, Saint Leonard, Md

Raymond Nathanyal Gardner, 27, Saint Leonard, Md

Amanda Renea Wedding, 35, Lusby, Md

Patrice Michelle Erwin, 34, Lusby Md

August 11, 2022

Jason Tyler Long, 48, Norfolk, Va

Jessica Severin Roberts, 45, Norfolk, Va

Alyssa Michelle Balint, 32, Hughesville, Md

Matthew Paul Early, 38 Hughesville, Md

Frederick Gittings Alvey Iii, 44, Mechanicsville, Md

Natalie Anne Vaughn, 34, Mechanicsville, Md

Chad Alexander Baker, 28, La Plata, Md

Beatriz Almeida Da Silva, 26, La Plata, Md

August 12, 2022

Kara Michelle Russell, 26, Mechanicsville, Md

Justin Michael Bean, 25, Leonardtown, Md

Kelly Caroline Minton, 38, Callaway, Md

Trevor Aaron Thompson, 38, Callaway, Md

Michael Patrick Kewer, 30, Clements, Md

Amanda Renee Mahaffey, 28, Mechanicsville, Md

Brittanie Kyle Figg-jensen, 38, Fredericksburg, Va

Ryan Christopher White, 34, Fredericksburg, Va

Michael Louis Posch, 30, Great Mills, Md

Desiray Lakeisha Wright, 29, Great Mills, Md

Sean Eric Moran, 55, California, Md

Cathy Lynn Brown, 55, California, Md

Genevieve Mary Roberts, 36, Arnold, Md

Garrett Francis Thompson I, 29, Arnold, Md

Brian Edward Bruffery, Jr., 29, Annapolis, Md

Annalise Briana Kenney, 29, Annapolis, Md

Andrew Michael Powers, 27, Lexington Park, Md

Ashley Elizabeth Crouch, 29, Lexington Park, Md

Morgan Kristine Ostrowski, 28, Clements, Md

Michael Debracy Raley, 28, Clements, Md

August 15, 2022

Alexandra Rae Boelke, 23, Mechanicsville, Md

Connor Stephen Neumer, 24, Mechanicsville, Md

August 16, 2022

Sarah Ann Fowler, 33, La Plata, Md

Jeffrey Ignatius Abel Hammett, 33, La Plata, Md

August 17, 2022

Keri Tiana Stewart, 30, Prince Frederick, Md

Kevin Branden Cochran, 33, Prince Frederick, Md

August 18, 2022

Devon Michele Johnson, 23, Lusby, Md

Nolan Christopher Wicker, 25, Lusby, Md

August 19, 2022

Carolyn Gertrude Latham, 53, La Plata, Md

Arthur Joey Holman, 56, La Plata, Md

Ashley Ann Magnani, 39, Lexington Park, Md

Christopher Matthew Thompson, 50, Lexington Park, Md

Brooke Anne Hall, 29, Mechanicsville, Md

Leston Leopold Allen, Jr., 34, Mechanicsville, Md

August 22, 2022

Megan Michelle Horsmon, 24, Huntingtown, Md

Andrew Joseph Cooper, 25, Huntingtown, Md

James Elliot Foreman, 30, Christiansburg, Va

Elizabeth Anne Shupe, 30, Christiansburg, Va

Karinne Angelica Dimeglio, 25, Mechanicsville, Md

Andrew Kenneth Dean, 26, Mechanicsville, Md

August 23, 2022

Megan Ann Tawes, 34, Lusby, Md

Michael Howard Bruner, Jr., 34, Lusby, Md

August 24, 2022

Eric William Huntington, 26, Brandywine, Md

Meghan Lynn Whitman, 25, Brandywine, Md

Sarah Emily Demarr, 27, Centreville, Va

Daniel Glenn Brewer, 26, Centreville, Va

Shelby Latonya Glover, 53, Avenue, Md

Calvin Tillery, 57, Avenue, Md

August 25, 2022

Philip Harrison Ralph, Jr., 59, Saint Inigoes, Md

Joann Pinter, 60, Saint Inigoes, Md

August 26, 2022

Anastasia Marie Newberry, 31, California, Md

James Ryan Wynn, 29, California, Md

Philip John Albert, 74, Mechanicsville, Md

Catherine Ellen Hewitt, 67, Mechanicsville, Md

Garrett Stephen Raymond, 24, Aquasco, Md

Brianna Helen Higgs, 25, Aquasco, Md

August 30, 2022

Allisa Breann Lacey, 23, Lusby, Md

Robert Wayne Odell, Jr., 23, Lusby, Md

Phoebe Jane Cox, 21, California, Md

Joshua Allen Gilbert, 22, California, Md

Franklin Javier Castro, 34, La Plata, Md

Autumn Nicole Morrow, 37, La Plata, Md

Austin Joseph Paton, 28, Lusby, Md

Desire Lynn Chatel, 23, Lusby, Md

Lianne Marlene Radl, 25, California, Md

Benjamin Andrew Spalding, 27, California, Md

August 31, 2022

Courtney Taylor Sokol-lupinek, 32, Lusby, Md

Ashley Michelle Blancato, 31, Lusby, Md

Susan Marie Heath, 58, Lexington Park, Md

Gary Martin Chaney, 60, Lexington Park, Md

Jessica Noreen Connolly, 42, Hollywood, Md

Jason Daniel Langley, 41, Great Mills, Md

Karley Jo Thompson, 25, Bushwood, Md

Jason Alan Guy, 29, Bushwood, Md

Melissa Lea Zienda, 43, Leonardtown, Md

John Peter Schaecher, Jr., 48, Leonardtown, Md