LA PLATA, Md. – The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2023 spring sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list. For more information about CSM, visit www.csmd.edu.

Anne Arundel County

Deale

Brenda Christensen

Laurel

Carah Miles

Baltimore City

Diallo Barry

Calvert County

Broomes Island

Sarah Beavers

Drue Bowman

Charles Sherman

Chesapeake Beach

Mackenzi Akana

Kiersten Albright

Amanda Brower

Sophia Brumley

McKenna Bryant

Amber Carroll

Oneka Connor

Ethan Dabbs

Carlie Dahlstedt-Henderson

Caroline Danielson

Logan Davis

Tara Dillman

Maxwell Harris

Nathan Jarman

James Johnson

Kailey Miller

Makayla Morgan

Kyle Nielsen

Kaitlyn Pumphrey

Courtney Romba

Matthew Roseto

Melissa Sieck

Ethan Sparks

Donavon Story

Kelly Yestramski

Dunkirk

Shayna Catucci

Emma Clites

Sean Coates

Katelyn Grierson

Michaela Hardy

Garrett Heiston

Eastan Hutchison

Ricky Jiang

James Jones

Caroline Jurney

John Paul Lavallee

Gabe Mirasola

Gary Rawlings

Aaliyah Roach

Ashley Shrawder

Sukhman Singh

Miguel Uribarri

Ethan Zwick

Huntingtown

Preston Arnstein

Areeba Asim

Zeeshan Asim

Morgan Atkins

Ashley Barnett

Justin Barth

Jesse Betz

Kailah Beveridge

Wendy Bollino

Camden Brooks

Quinton Bynum

Savannah Carter

Zoe Dettmer

Aryanna Ferguson

Anna Ford

Amber Gieske

Giuliano Guttadauro

Nicholas Hartwell

Lauren Hoover

Casey Jackman

Connor Jones

Breanna Kekesi

McKenna Kelsh

Richard Lewis

Jeremy Litka

Jessalee Loc

Izamar Marquez

Hanna McClelland

Dylan McPhillips

Alexander Merz

Gabrielle Osberry

Asia Powell

Justin Powers

Eric Rhoads

Morgan Roberts

John Ronan

Madelyn Sellner

Jamie Smith

Olivia Snearly

Shaina Taylor

Connor Thrasher

John Todd

Hailey Unger

Lawson Vieley

Cameron Vinson

Alaina Wagner

Joseph Williams

Psalms Wilson

Lusby

Jean Abad Figueroa

Ethan Bennington

Tyson Blackwell

David Blake

Melissa Blake

Amber Bowen

William Buckmaster

Michelle Cullen

Moanna Dixson

Riley Eells

Allison Eppard-Wilcots

Jonathan Exline

Cameron Field

Dylan Fletcher

Shalandria Franklin-Jackson

Betsy Gomez

Jordyn Goss

Nicholas Gouge

Sawyer Gray

Tyriq Green

Stephen Groff

Brittany Gulvas

Daniel Hall

David Hardesty

Luke Hensler

Kyle Hill

Brandon Hosselrode

Anthony Hutton

Shalaunda Jefferson

Jared Jiacinto

Kiara Johnson

Candice Keemer

Stokes Kenner

Zane King

Pauline Lawrence

Ryan Lockwood

Madison Long

Jasmin Martinez

Samantha Martin

Felicia McVey

Raymond Meja

Andrea Nieman

Jonathan Noll

Adrianna Perez

Dominique Queirolo

Briana Rivera

Nathan Robey

Amanda Sadler

William Scaggs

Abigail Schaffer

Patrick Shauver

Kayla Slattery

Cole Smith

Sarah Stack

Christina Tippett

Shania Tivnan

Cora Triantos

Hartlyn Turner

Lydia Waddell

Amari Weems

Chiquita Wilkins

Elizabeth Wolfe

Sydney Wolf

Aubrey Zeltwanger

North Beach

Andrea Hawkins

Regan Healey

Savannah Miles

Michael St. Marie

Matthew Wenk

Owings

Gabriella Barbieri

Samuel Cleary

Ava Downing

Saige Duby

Anthony Duran

Dominick Duvall

Evan Gosnell

Mark Harmon

Hailey Hewlett

Caitlyn Kaleda

Patrick Kapper

Micah Kendall

Sarah King

Allison Leclercq

Holly Lewis

Kevin McConkey

Rebecca Means

Lacey Norton

Kristin Patterson

Isabella Russo

Canon Teselle

Dakota Varney

Rachel Wilmot

Desiree Wilson

Ella Womer

Port Republic

Bruce Dell

Jeremy Dodds

Cheryl Dee Hayden

Joshua Jacobs

Justin Jacobs

Kyle Jenks

Alexa Nguyen

Gavin Santerre

Jennifer Tjia

Makayla Williams

Prince Federick

Riley Andre

Angel Aponte-Martinez

Carl Brown

Alana Cawood

Jenna Cockrell

Luchelle Dele Lonla

Jessica Durkin

William Fleitz

Nicholas Fratantuono

Timothy Fruin

Elba Gonyea

Thanya Gonzalez Vudoyra

Trevor Hook

Alec Jahed

Dominic Kendrick

Steven Lewis

Katelynn Liptak

Hannah Lunczynski

Jonette MacKall

Donald McCloskey

Atheena Montiel-Lopez

James Mullaney

Phuong Nguyen

Loralei Osterhouse

Holly Parks

Kendal Pennington

Jillian Pike

Roman Pirner

Carina Shields

Annika Thomsen

Jessi Trilli

Olivia Westman

Hannah White

Anela Yusuf

Saint Leonard

Frank Booker

Taylor Cherry

Gregory Cinque

Adam Daugherty

Marco Decesaris

Briana Garcia

Sumiyati Lie

Patricia Massie

Ella Mosch

Haley Mutchler

Piper Philyaw

Jason Reid

Carah Rowley

Sarah Wiltrout

Kelly Windsor

Solomons

Kendall Hinz

John Lehman

Nicholas Worch

Sunderland

Rachel Gardiner

Charles County

Bel Alton

Joesph Brown

Juliette Hainaut

Madison McClure

Amber McHone

Cole Rapczynski

Madison Slattery

Brandywine

Bailey Bowie

Lauryn Brown

Elijah Saleik

Rebecca Saleik

Matthew Stella

Bryans Road

Talae Barnes

Amani Butler

Genia Carter

Taeza Cooper

Sharnita Gray

Zariah Gray

Chloe Harris

Tiffany Hawkins

Tyrese Jargba

Rendy Love

Enasha Nzegwu

Charlotte Hall

Amber Faasen

Cobb Island

Abigail Gray

Samantha Miller

Faulkner

Lexi Reeder

Hughesville

Elaina Ayers

Terran Crelly

Alyssa Darago

Alainah Donofrio

Robert Garcia

Anais Harley

Nicholas Houchin

Haley Johnson

Kennadi Johnson

Madison Jury

Jaden Keller

Haven Kloiber-Hirshman

Rosa Mestichelli

Amar Murray

Jacquelyn Robertson

Kendall Rollocks

Indian Head

Kailee Louise Banks

Regan Berg

Hannah Foltz

Brianna Fuchs

Tessah Good

Eli Guzzone

Edwin Hall

Abby Hays

Eileen McBain

Gillian Newhouse

Son Phan

Matthew Powers

Sharese Reid

Kaden Robinson

Matthew Sandifer

Amy Smith

Tiger Tu

Tiarra Wills

La Plata

Masafa Abdullah

Elizabeth Marie Allen

Gabrielle Anderson

John Bard

Meaghan Beasley

Gabrielle Benton

Rebecca Benton

Kristi Benvenuto

Luke Beswick

Esther Bonney

Migyon Boutte

Victoria Boyce

Kenneth Boykin

Naomi Brown

Saige Bulka

Marissa Burgess

Kaitlyn Catterton

Matthew Clark

Haley Conover

Alexis Corcoran

Joseph Crozier

Kindle Cummiskey

Heather Daniels

Jeannine Dewitt

Erich Donnelly

Kaitlyn Dunn

Shermika Dyson

Emily Echols

Nenghui Eddy

Carter Falkenstein

Shelby Floehr

Hannah Freitag

Morgan Gayon

Ryan Goldsmith

Andrew Gough

Joshua Gough

Emmanuel Grant

Hanna Groenwoldt

Callie Hamilton

Emily Hartmann

Joseph Hastings

Alexis Heath

Josh Hedgeman

Thomas Howard

Evelin Iraheta

Drayanna James

Tyler Jurney

Khamronn Keys

Mahad Khan

Hannah Krauel

Ethan Kumbar

Brooke Lee

Enrique Lopez

Michael Mack

Vincent Marteja

Jonathan McConnell

Reagan McWilliams

Daniel Mears

Andrew Melenson

Maxwell Mitchell

Umar Mughal

Cierra Nestor – Gray

Joseph Patterson

Tristin Piaquadio

Nickolas Porovne

Justin Ream

Miriam Requeno-Payes

Brandon Rowe

Colin Salyers

Zuriel Savoy

Sarah Sbordone

Ebin Sebastian

Brian Smith

Kelley Stoneback

Kiley Tewell

Eamonn Tucker

Sara Vermillion

Justin Vogt

Eric Waldow

Alexis Walker

Taylor Williams

Marbury

Erin Sellers

Mt. Victoria

George Selph

Nanjemoy

Nicole Elder

Nicholas Femia

Stephen Hilliard

Shurbey Huber

Grady Klaas

Jackson Kyle

Emily Post

Newburg

Kaylee Altimus

Syanne Centeno

Samuel Cochran

Thomas Lesko

Kylie Murphy

Logan Simmons

MacKenzie Wheeler

Pomfret

Abigail Jett

Kayla Johnson

Holli Kobialka

Joscelynne Pannone

Zoi Whitsett

Port Tobacco

Sarahmarie Caparrotta

Wendolyn Haner

Tammy Marinaccio

Haidhar Smart

Will Upright

Alexander Wright

Saint Charles

Morgan Howell

Swan Point

William Anderson

Nathan Kellam

David Webster

Waldorf

Grace Adams

Skyler Adams

Travis Adams

Oluwajomi Akinwumi

Megumi Anderson

Tashayla Anderson

Koutouan Assande

Mackenzie Baldwin

Richard Banks

Imani Best

Aaliyah Blackmon

Austin Boswell

Elizabeth Bowling

Kara Bradbury

Luke Bradbury

Aija Branson

Meghan Breck

Emil Brisbane

Aisha Brown

Casandra Brown

Ron Brown

Manisha Budhathoki Karki

Makayla Butler

Hudaa Butt

Nia Carey-Proctor

Torry Carpenter II

John David Castillo

Tamara Chase

Benny Cherry

Toni Cherry

John Cook

Joshua Cox

Jackie Crawford

Gabriel Damasco

Tyana Dancy

Keith Davenport

Antonia Davis

Alyssa-Gene Deato

Isabel Diaz

Bishop Dietrich

Taylor Dimauro

Quintin Dingman

Abolfazl Dohaei

Noah Doss

Michael Douglas

Shea Duncan

Courtney Edmonds

Kenneth Fadojutimi

Amanda Falcone

Bishop Fields

Elliot Finch

Jonathan Chun Ngai Fu

Briyette Victoria Garcia

Isabelle Garcia

Waliullah Ghori

Kaleena Gonzalez

Emily Grace

Alisha Green

Desaray Green-Quartey

Daniel Gural

Jordan Harley

Reina Harris

Julie Harry

Harry Heck

Koah Hedgspeth

Lauryn Hickey

Brian Holmes

Akeem Holston

Olurotimi Isaacs

Rainey Johnson

Latisha Jones

Terrence Jones

Rylee Josephs

Andrew Kaplin

Amara Kazim

Kaelyn Kolberg

Selena Kooy-Bernal

Michael Krawczyk

Jason Kresslein

Alexis Krueger

Anh Le

Natasha Lee

Nyah Lee

Dominick Letourneau

Elizabeth Little

Andrea Lizano

Maria Lopez

Jaiden Lumsden

Amna Mansur

Demarley Martin

La’trelle McCrae

Toni McGarrell

Misava Mongwe

Tracy Morgan

Amir Mubarak

Ahmad Mustafa

Elizabeth Nambooze

Louis Neal

Barsha Neupane Karki

Kennedy Newkirk

Nick Norton

Jasmine Pardo

Danielle Parker

Marquis Parker

Ciarra Patton

Taylor Phillips

Yasmin Pittman

Nicole Porter

Jolie Prasad

Faith Pritchard

Ashley Pumphrey

Timothy Rabalais

Tayloni Ricks

Madison Rivera

Lauren Roberts

Regina Robinson

Sindy Ruiz

Melissa Rumbel

Dashawn Rustin

Liliana Sachsel

Sohail Samar

Mya Savoy

Jasmine Sciarillo

Rachael Scoggins

Nicholas Scott

Jessica Shorter

Collin Smith

Destiny Smith

Edward Smith

Karla Smith-Johnson

Tyler Smith

Stacy Sneed

Stephanie Stewart

Tanya Stokes

Charnise Tate

Lovely Tatum

Aysha Taylor

Tirharqah Thomas

Lena Thompson

Kaila Toppin

Nicholas Truss

Nea Tucker

Romeca Tucker

Hassan Turay

Maria Turner-Wingate

Immanuela Umeh

Kaylin Urrego-Gallo

Ian Valle

Donna Vance

Alexis Williams

Allison Williams

Deitric Willis

Paul Wills

Jordyn Woody

Mara Wright

Byrom Zelaya Saucedo

Welcome

Daniel Hunt

Heather Keeton

White Plains

Michael Baldwin

Zamaria Bethea

Cohen Bible

Lauren Bland

Jaime Boulware

Jeremy Call

MacKenzie Catena

Obioma Chiedozie

Erik De Guzman

Carmia Edwards

Mesha Ford

Malachi Garvin

Zoe Hakim

Kyle Hayden

Rachel Hill

Kameron Jenkins

Kayla Jenkins

Myla Ladjevich

Thomas Larsen

Evan Mairs

Delaina McElvine

Angeleen Mulero

Sharon Oby

Mariah Parks

Manoah Pitt

Adnan Shabani

Jalynn Somerville

Prince Georges County

Accokeek

Eric Debonis

Alexis Macia

Melina Rose Raynes

Brandywine

Jennifer Janey

Malina Silver

Luka Vazquez

Clinton

Alexis Blackmon

Ian Eshleman

Fort Washington

Gabriela Adamo

Alec Xavier Estravez

J B Andrews

Nicholas Cohill

Madylin Sheehy

Suitland

Kara Colleli

St. Mary’s County

Avenue

Gabriela Mijango

Amberleigh Solomon

Bushwood

Christina Chase

Sherice Daye

California

Stephanie Allers

Katherine Baxter

Christian Bennett

Julia Bobrowski

Genny Bonilla

Jessica Boteler

April Brown

Sara Carson

Sarah Daly

Robert Deckelmann

Corinne Dehn

Iana Del Castillo

Jillian Dent

Vincent Esser

Ashton Foster

Satoko Griffith

Kaiya Haines

Heather Hamtak

Eric Hoffmann

Caleb Ingraham

Vivian Ingraham

Jet Jackson

Kyle Kasupski

Robert Katzberg

Hope Lee

Logan Mundie

Sobia Mushtaq

Tooba Mushtaq

Navesh Panta

Heather Pforr

Talon Saunders

Seth Sebacher

Amanda Sellnow

Stephanie Shealy

Sieva Smith

Kartik Thakur

Sudina Thapaliya

Wyatt Wadley

Patience Yeh

Callaway

Mary Bean

Jessica Crandall

Lauren Davis

Kimberly Hayes

Barbara Link

Chaptico

Leigha Gardiner

Hannah Nichols

Charlotte Hall

Ashleigh Brown

Griffin Corley

Kurstyn Hamilton

Jeremy Heilmeier

William Lin

Madalyn McCammon

Colin Proctor

Madison Rice

Caitlyn Seibert

Melanie Shipman

Sarah Slack

Victoria Zacher

Clements

Madeline Adkins

Dylan Richards

Dameron

Kathryn Baker

Great Mills

Kyleigh Barnes

Kyle Barry

Abbie Dampier

Brooklyn Daras

Kyle Funyak

Tyler Glass

Caitlin Hamlet

Jazlyn Hernandez

Austin Lauzon

Hailey Lobenstine

Jeffrey Manalansan

Michael Ogletree

Anthea Phillips

Kaitlyn Redman

Jonas Schommer

Richard Sisler

Rebecca Smith

Jelani Thompson

Ethan Valentine

Drew Youngson

Hollywood

Kaya Adriani

Lily Bennear

Allison Boothe

Albert Ian Calangi

William Cassetta

Israel Cheatham

Daniel Durst

Steven Frain

Melanie Goldsborough

Mattison Graves

Elizabeth Guy

Emma Guy

Charlotte Hainaut

Abby Higgs

Tyler Homan

Kayla Kerman

Jolyn Lloyd

Ryan Mallett

Allison Mersch

Stephanie Metzger

Krisann Mullican

Cameron Nix

Brynn Owen

Greg Owen

Matthew Podsednik

Alani Pranzo

Jordan Riggs

Jacob Smith

Peter Steelman

Tarrah St.Mary

John Tate

Jonah Timmons

James Wilkinson

Leonardtown

Nicholas Abbotoy

Sarah Armstrong

Lora Ayikoe

David Bailey

Elise Baxter

Brooke Bixby

Dane Black

Morgan Bromley

Katelyn Buckler

Nikolas Butler

Nicole Carron

Sydney Chamberlain

Brooke Charley

Anthony Collier

Danielle Cotney

Hannah Curley

Kasarachi Ezeakolam

McKenna Gallagher

Erin Gaylord

Richard Gegor

Drake Goddard

Olivia Hepp

Anneliese Hess

Kurt Hess

Elayna Hibbert

Kaylee Howe

Michael Hurry

Benjamin Jones

Matthew Katulich

Jennifer Keller

Nicholas Kelley

Yongsik Kim

Chase Klasmeyer

Taylor Knowlton

Cole Kronenwetter

Kailey Long

Amber Mallory

Jared Mathe

Matthew Matthias

Joseph McAloon

Mary Metz

Megan Nardo

Jariyapon Phaophan

Stacy Ramirez-Llamas

Tyler Rochelle

Jack Rooney

Micah Savarese

Sophie Seltzer

Dennis Sepede

Taylor Skillin

Emmalee Sours

Nicole Steffer

Jacob Straub

Emma Taylor

Felicity Thompson

Makenzie Tiede

Noah Tobler

Virginia Tolbert

Timothy Travis

Alayna Umber

Aaron Urena

Melanie Wheeler

Barbara White

Trenton Wyandt

Dariana Zaragoza

Lexington

Joseph Caruso

Lexington Park

Amellie Adams

Sarah Angay

Lucas Balajo

Darrin Bates

Amber Bias

Ashley Bias

Kalaya Bonds

Mark Andrew Britos

Michelle Burch

Genesis Campbell Saint-Jean

Jose Contreras

Zachary Davis

Taylor Dean

Maureen De Jesus

Gabriella De Leonibus

Kyle Dursee

Parris Dyson

Shawn Dyson

Johnny Ford

Riley Foster

Samantha Freeman

Casey Harmon

Jarred Haynes

Hazel Honeycutt

Dylan Hoschar

Tracy Hurt

Alexis Igtos

Victoria Kreal

Alexandra Long

Kaitlin Mankowski

Laura Miles

Angelina Mitchell

Ethan Nasman

Sybielle Nocillado

Sarah Noe

Iesha Patterson

Melissa Patterson

Christina Plater

Christopher Sanders

Karen Schroeder

Emma Seanor

Chance Stubblefield

Natalie Summers

Jill Swanson

Kellie Thompson

Marcus Thompson

Karla Valenzuela

Donald Wengerd

Annabelle Wick

Christian Wolpert

Mechanicsville

Jenna Albertson

Samantha Alvarez

Erica Amos

Heather Barnes

Maggie Barnes

Sarah Beale

Nicole Bowen

Kara Buckler

Allyson Carson

Shawn Carter

Matthew Cartier

Chase Cavanaugh

Emily Chen

Anna Clifton

Alayna Cox

Colleen Devries

Amy Dolan

Taya Eastman

Caleb Ferro

Kiley Fitzpatrick

Ren Fletcher

Kaitlyn Folger

Conner Garner

Kyle Gray

Alan Gross

Samantha Guy

Bradley Hamilton

Summer Hart

Robert Herbert

Hope Hetrich

Edward Hogan

Heather Hogan

Nicole Holley

Hannah Jaques

Tyreke Johnson

Cody Jordan

MacKenzie Klawitter

Patience Littleton

Annabelle Lograsso

Meredith Marsh

Taylor McCarthy

Sara McCullough

Katie McCutchen

Abigail McDanal

Erin McRoy

Candice Menard

Madalynn Miller

Madelyn Minichino

David Moats

Nick Nelson

Rachel O’Brien

John Owens

Dominic Pilkerton

Julie Pilkerton

Tyreke Price

Cameron Quick

Amelia Raines

Jolie Rawlings

Nicholas Rawlings

Jenna Reed

Alexis Richmond

Summer Rickett

Carol Rothgeb

Tyler Sandy

Christopher Schmitt

Kyle Segreti

Jack Sien

Malakhi Smith

Angela Snell

Kaylee Spence

Troy Spencer

Jadyn Sternack

Sharon Swann

Kelsey Tucker

Ethan Wasniak

Justin Williams

Sophia Williams

Danielle Wylie

Alyssa Zupko

Morganza

Jenna Howell

Park Hall

Kaitlin Glenn

Katherine Hearth

Patuxent River

Thomas Bono

Tiara Tookes

Ridge

Daniel Albertsen

Saint Inigoes

Mary Jenkins

Megan Knott

Angela L’Heureux

Joseph Morrison

Nicholas Pharis

Sophia Wathen

Tall Timbers

Isabella Badia

Valley Lee

Rebecca Wilson

Out of State

Alexandria

Melissa Parlett

Philadelphia

Nicholas Fulcher

Woodbridge

Layne Freese