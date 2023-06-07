LA PLATA, Md. – The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2023 spring sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list. For more information about CSM, visit www.csmd.edu.
Anne Arundel County
Deale
Brenda Christensen
Laurel
Carah Miles
Baltimore City
Diallo Barry
Calvert County
Broomes Island
Sarah Beavers
Drue Bowman
Charles Sherman
Chesapeake Beach
Mackenzi Akana
Kiersten Albright
Amanda Brower
Sophia Brumley
McKenna Bryant
Amber Carroll
Oneka Connor
Ethan Dabbs
Carlie Dahlstedt-Henderson
Caroline Danielson
Logan Davis
Tara Dillman
Maxwell Harris
Nathan Jarman
James Johnson
Kailey Miller
Makayla Morgan
Kyle Nielsen
Kaitlyn Pumphrey
Courtney Romba
Matthew Roseto
Melissa Sieck
Ethan Sparks
Donavon Story
Kelly Yestramski
Dunkirk
Shayna Catucci
Emma Clites
Sean Coates
Katelyn Grierson
Michaela Hardy
Garrett Heiston
Eastan Hutchison
Ricky Jiang
James Jones
Caroline Jurney
John Paul Lavallee
Gabe Mirasola
Gary Rawlings
Aaliyah Roach
Ashley Shrawder
Sukhman Singh
Miguel Uribarri
Ethan Zwick
Huntingtown
Preston Arnstein
Areeba Asim
Zeeshan Asim
Morgan Atkins
Ashley Barnett
Justin Barth
Jesse Betz
Kailah Beveridge
Wendy Bollino
Camden Brooks
Quinton Bynum
Savannah Carter
Zoe Dettmer
Aryanna Ferguson
Anna Ford
Amber Gieske
Giuliano Guttadauro
Nicholas Hartwell
Lauren Hoover
Casey Jackman
Connor Jones
Breanna Kekesi
McKenna Kelsh
Richard Lewis
Jeremy Litka
Jessalee Loc
Izamar Marquez
Hanna McClelland
Dylan McPhillips
Alexander Merz
Gabrielle Osberry
Asia Powell
Justin Powers
Eric Rhoads
Morgan Roberts
John Ronan
Madelyn Sellner
Jamie Smith
Olivia Snearly
Shaina Taylor
Connor Thrasher
John Todd
Hailey Unger
Lawson Vieley
Cameron Vinson
Alaina Wagner
Joseph Williams
Psalms Wilson
Lusby
Jean Abad Figueroa
Ethan Bennington
Tyson Blackwell
David Blake
Melissa Blake
Amber Bowen
William Buckmaster
Michelle Cullen
Moanna Dixson
Riley Eells
Allison Eppard-Wilcots
Jonathan Exline
Cameron Field
Dylan Fletcher
Shalandria Franklin-Jackson
Betsy Gomez
Jordyn Goss
Nicholas Gouge
Sawyer Gray
Tyriq Green
Stephen Groff
Brittany Gulvas
Daniel Hall
David Hardesty
Luke Hensler
Kyle Hill
Brandon Hosselrode
Anthony Hutton
Shalaunda Jefferson
Jared Jiacinto
Kiara Johnson
Candice Keemer
Stokes Kenner
Zane King
Pauline Lawrence
Ryan Lockwood
Madison Long
Jasmin Martinez
Samantha Martin
Felicia McVey
Raymond Meja
Andrea Nieman
Jonathan Noll
Adrianna Perez
Dominique Queirolo
Briana Rivera
Nathan Robey
Amanda Sadler
William Scaggs
Abigail Schaffer
Patrick Shauver
Kayla Slattery
Cole Smith
Sarah Stack
Christina Tippett
Shania Tivnan
Cora Triantos
Hartlyn Turner
Lydia Waddell
Amari Weems
Chiquita Wilkins
Elizabeth Wolfe
Sydney Wolf
Aubrey Zeltwanger
North Beach
Andrea Hawkins
Regan Healey
Savannah Miles
Michael St. Marie
Matthew Wenk
Owings
Gabriella Barbieri
Samuel Cleary
Ava Downing
Saige Duby
Anthony Duran
Dominick Duvall
Evan Gosnell
Mark Harmon
Hailey Hewlett
Caitlyn Kaleda
Patrick Kapper
Micah Kendall
Sarah King
Allison Leclercq
Holly Lewis
Kevin McConkey
Rebecca Means
Lacey Norton
Kristin Patterson
Isabella Russo
Canon Teselle
Dakota Varney
Rachel Wilmot
Desiree Wilson
Ella Womer
Port Republic
Bruce Dell
Jeremy Dodds
Cheryl Dee Hayden
Joshua Jacobs
Justin Jacobs
Kyle Jenks
Alexa Nguyen
Gavin Santerre
Jennifer Tjia
Makayla Williams
Prince Federick
Riley Andre
Angel Aponte-Martinez
Carl Brown
Alana Cawood
Jenna Cockrell
Luchelle Dele Lonla
Jessica Durkin
William Fleitz
Nicholas Fratantuono
Timothy Fruin
Elba Gonyea
Thanya Gonzalez Vudoyra
Trevor Hook
Alec Jahed
Dominic Kendrick
Steven Lewis
Katelynn Liptak
Hannah Lunczynski
Jonette MacKall
Donald McCloskey
Atheena Montiel-Lopez
James Mullaney
Phuong Nguyen
Loralei Osterhouse
Holly Parks
Kendal Pennington
Jillian Pike
Roman Pirner
Carina Shields
Annika Thomsen
Jessi Trilli
Olivia Westman
Hannah White
Anela Yusuf
Saint Leonard
Frank Booker
Taylor Cherry
Gregory Cinque
Adam Daugherty
Marco Decesaris
Briana Garcia
Sumiyati Lie
Patricia Massie
Ella Mosch
Haley Mutchler
Piper Philyaw
Jason Reid
Carah Rowley
Sarah Wiltrout
Kelly Windsor
Solomons
Kendall Hinz
John Lehman
Nicholas Worch
Sunderland
Rachel Gardiner
Charles County
Bel Alton
Joesph Brown
Juliette Hainaut
Madison McClure
Amber McHone
Cole Rapczynski
Madison Slattery
Brandywine
Bailey Bowie
Lauryn Brown
Elijah Saleik
Rebecca Saleik
Matthew Stella
Bryans Road
Talae Barnes
Amani Butler
Genia Carter
Taeza Cooper
Sharnita Gray
Zariah Gray
Chloe Harris
Tiffany Hawkins
Tyrese Jargba
Rendy Love
Enasha Nzegwu
Charlotte Hall
Amber Faasen
Cobb Island
Abigail Gray
Samantha Miller
Faulkner
Lexi Reeder
Hughesville
Elaina Ayers
Terran Crelly
Alyssa Darago
Alainah Donofrio
Robert Garcia
Anais Harley
Nicholas Houchin
Haley Johnson
Kennadi Johnson
Madison Jury
Jaden Keller
Haven Kloiber-Hirshman
Rosa Mestichelli
Amar Murray
Jacquelyn Robertson
Kendall Rollocks
Indian Head
Kailee Louise Banks
Regan Berg
Hannah Foltz
Brianna Fuchs
Tessah Good
Eli Guzzone
Edwin Hall
Abby Hays
Eileen McBain
Gillian Newhouse
Son Phan
Matthew Powers
Sharese Reid
Kaden Robinson
Matthew Sandifer
Amy Smith
Tiger Tu
Tiarra Wills
La Plata
Masafa Abdullah
Elizabeth Marie Allen
Gabrielle Anderson
John Bard
Meaghan Beasley
Gabrielle Benton
Rebecca Benton
Kristi Benvenuto
Luke Beswick
Esther Bonney
Migyon Boutte
Victoria Boyce
Kenneth Boykin
Naomi Brown
Saige Bulka
Marissa Burgess
Kaitlyn Catterton
Matthew Clark
Haley Conover
Alexis Corcoran
Joseph Crozier
Kindle Cummiskey
Heather Daniels
Jeannine Dewitt
Erich Donnelly
Kaitlyn Dunn
Shermika Dyson
Emily Echols
Nenghui Eddy
Carter Falkenstein
Shelby Floehr
Hannah Freitag
Morgan Gayon
Ryan Goldsmith
Andrew Gough
Joshua Gough
Emmanuel Grant
Hanna Groenwoldt
Callie Hamilton
Emily Hartmann
Joseph Hastings
Alexis Heath
Josh Hedgeman
Thomas Howard
Evelin Iraheta
Drayanna James
Tyler Jurney
Khamronn Keys
Mahad Khan
Hannah Krauel
Ethan Kumbar
Brooke Lee
Enrique Lopez
Michael Mack
Vincent Marteja
Jonathan McConnell
Reagan McWilliams
Daniel Mears
Andrew Melenson
Maxwell Mitchell
Umar Mughal
Cierra Nestor – Gray
Joseph Patterson
Tristin Piaquadio
Nickolas Porovne
Justin Ream
Miriam Requeno-Payes
Brandon Rowe
Colin Salyers
Zuriel Savoy
Sarah Sbordone
Ebin Sebastian
Brian Smith
Kelley Stoneback
Kiley Tewell
Eamonn Tucker
Sara Vermillion
Justin Vogt
Eric Waldow
Alexis Walker
Taylor Williams
Marbury
Erin Sellers
Mt. Victoria
George Selph
Nanjemoy
Nicole Elder
Nicholas Femia
Stephen Hilliard
Shurbey Huber
Grady Klaas
Jackson Kyle
Emily Post
Newburg
Kaylee Altimus
Syanne Centeno
Samuel Cochran
Thomas Lesko
Kylie Murphy
Logan Simmons
MacKenzie Wheeler
Pomfret
Abigail Jett
Kayla Johnson
Holli Kobialka
Joscelynne Pannone
Zoi Whitsett
Port Tobacco
Sarahmarie Caparrotta
Wendolyn Haner
Tammy Marinaccio
Haidhar Smart
Will Upright
Alexander Wright
Saint Charles
Morgan Howell
Swan Point
William Anderson
Nathan Kellam
David Webster
Waldorf
Grace Adams
Skyler Adams
Travis Adams
Oluwajomi Akinwumi
Megumi Anderson
Tashayla Anderson
Koutouan Assande
Mackenzie Baldwin
Richard Banks
Imani Best
Aaliyah Blackmon
Austin Boswell
Elizabeth Bowling
Kara Bradbury
Luke Bradbury
Aija Branson
Meghan Breck
Emil Brisbane
Aisha Brown
Casandra Brown
Ron Brown
Manisha Budhathoki Karki
Makayla Butler
Hudaa Butt
Nia Carey-Proctor
Torry Carpenter II
John David Castillo
Tamara Chase
Benny Cherry
Toni Cherry
John Cook
Joshua Cox
Jackie Crawford
Gabriel Damasco
Tyana Dancy
Keith Davenport
Antonia Davis
Alyssa-Gene Deato
Isabel Diaz
Bishop Dietrich
Taylor Dimauro
Quintin Dingman
Abolfazl Dohaei
Noah Doss
Michael Douglas
Shea Duncan
Courtney Edmonds
Kenneth Fadojutimi
Amanda Falcone
Bishop Fields
Elliot Finch
Jonathan Chun Ngai Fu
Briyette Victoria Garcia
Isabelle Garcia
Waliullah Ghori
Kaleena Gonzalez
Emily Grace
Alisha Green
Desaray Green-Quartey
Daniel Gural
Jordan Harley
Reina Harris
Julie Harry
Harry Heck
Koah Hedgspeth
Lauryn Hickey
Brian Holmes
Akeem Holston
Olurotimi Isaacs
Rainey Johnson
Latisha Jones
Terrence Jones
Rylee Josephs
Andrew Kaplin
Amara Kazim
Kaelyn Kolberg
Selena Kooy-Bernal
Michael Krawczyk
Jason Kresslein
Alexis Krueger
Anh Le
Natasha Lee
Nyah Lee
Dominick Letourneau
Elizabeth Little
Andrea Lizano
Maria Lopez
Jaiden Lumsden
Amna Mansur
Demarley Martin
La’trelle McCrae
Toni McGarrell
Misava Mongwe
Tracy Morgan
Amir Mubarak
Ahmad Mustafa
Elizabeth Nambooze
Louis Neal
Barsha Neupane Karki
Kennedy Newkirk
Nick Norton
Jasmine Pardo
Danielle Parker
Marquis Parker
Ciarra Patton
Taylor Phillips
Yasmin Pittman
Nicole Porter
Jolie Prasad
Faith Pritchard
Ashley Pumphrey
Timothy Rabalais
Tayloni Ricks
Madison Rivera
Lauren Roberts
Regina Robinson
Sindy Ruiz
Melissa Rumbel
Dashawn Rustin
Liliana Sachsel
Sohail Samar
Mya Savoy
Jasmine Sciarillo
Rachael Scoggins
Nicholas Scott
Jessica Shorter
Collin Smith
Destiny Smith
Edward Smith
Karla Smith-Johnson
Tyler Smith
Stacy Sneed
Stephanie Stewart
Tanya Stokes
Charnise Tate
Lovely Tatum
Aysha Taylor
Tirharqah Thomas
Lena Thompson
Kaila Toppin
Nicholas Truss
Nea Tucker
Romeca Tucker
Hassan Turay
Maria Turner-Wingate
Immanuela Umeh
Kaylin Urrego-Gallo
Ian Valle
Donna Vance
Alexis Williams
Allison Williams
Deitric Willis
Paul Wills
Jordyn Woody
Mara Wright
Byrom Zelaya Saucedo
Welcome
Daniel Hunt
Heather Keeton
White Plains
Michael Baldwin
Zamaria Bethea
Cohen Bible
Lauren Bland
Jaime Boulware
Jeremy Call
MacKenzie Catena
Obioma Chiedozie
Erik De Guzman
Carmia Edwards
Mesha Ford
Malachi Garvin
Zoe Hakim
Kyle Hayden
Rachel Hill
Kameron Jenkins
Kayla Jenkins
Myla Ladjevich
Thomas Larsen
Evan Mairs
Delaina McElvine
Angeleen Mulero
Sharon Oby
Mariah Parks
Manoah Pitt
Adnan Shabani
Jalynn Somerville
Prince Georges County
Accokeek
Eric Debonis
Alexis Macia
Melina Rose Raynes
Brandywine
Jennifer Janey
Malina Silver
Luka Vazquez
Clinton
Alexis Blackmon
Ian Eshleman
Fort Washington
Gabriela Adamo
Alec Xavier Estravez
J B Andrews
Nicholas Cohill
Madylin Sheehy
Suitland
Kara Colleli
St. Mary’s County
Avenue
Gabriela Mijango
Amberleigh Solomon
Bushwood
Christina Chase
Sherice Daye
California
Stephanie Allers
Katherine Baxter
Christian Bennett
Julia Bobrowski
Genny Bonilla
Jessica Boteler
April Brown
Sara Carson
Sarah Daly
Robert Deckelmann
Corinne Dehn
Iana Del Castillo
Jillian Dent
Vincent Esser
Ashton Foster
Satoko Griffith
Kaiya Haines
Heather Hamtak
Eric Hoffmann
Caleb Ingraham
Vivian Ingraham
Jet Jackson
Kyle Kasupski
Robert Katzberg
Hope Lee
Logan Mundie
Sobia Mushtaq
Tooba Mushtaq
Navesh Panta
Heather Pforr
Talon Saunders
Seth Sebacher
Amanda Sellnow
Stephanie Shealy
Sieva Smith
Kartik Thakur
Sudina Thapaliya
Wyatt Wadley
Patience Yeh
Callaway
Mary Bean
Jessica Crandall
Lauren Davis
Kimberly Hayes
Barbara Link
Chaptico
Leigha Gardiner
Hannah Nichols
Charlotte Hall
Ashleigh Brown
Griffin Corley
Kurstyn Hamilton
Jeremy Heilmeier
William Lin
Madalyn McCammon
Colin Proctor
Madison Rice
Caitlyn Seibert
Melanie Shipman
Sarah Slack
Victoria Zacher
Clements
Madeline Adkins
Dylan Richards
Dameron
Kathryn Baker
Great Mills
Kyleigh Barnes
Kyle Barry
Abbie Dampier
Brooklyn Daras
Kyle Funyak
Tyler Glass
Caitlin Hamlet
Jazlyn Hernandez
Austin Lauzon
Hailey Lobenstine
Jeffrey Manalansan
Michael Ogletree
Anthea Phillips
Kaitlyn Redman
Jonas Schommer
Richard Sisler
Rebecca Smith
Jelani Thompson
Ethan Valentine
Drew Youngson
Hollywood
Kaya Adriani
Lily Bennear
Allison Boothe
Albert Ian Calangi
William Cassetta
Israel Cheatham
Daniel Durst
Steven Frain
Melanie Goldsborough
Mattison Graves
Elizabeth Guy
Emma Guy
Charlotte Hainaut
Abby Higgs
Tyler Homan
Kayla Kerman
Jolyn Lloyd
Ryan Mallett
Allison Mersch
Stephanie Metzger
Krisann Mullican
Cameron Nix
Brynn Owen
Greg Owen
Matthew Podsednik
Alani Pranzo
Jordan Riggs
Jacob Smith
Peter Steelman
Tarrah St.Mary
John Tate
Jonah Timmons
James Wilkinson
Leonardtown
Nicholas Abbotoy
Sarah Armstrong
Lora Ayikoe
David Bailey
Elise Baxter
Brooke Bixby
Dane Black
Morgan Bromley
Katelyn Buckler
Nikolas Butler
Nicole Carron
Sydney Chamberlain
Brooke Charley
Anthony Collier
Danielle Cotney
Hannah Curley
Kasarachi Ezeakolam
McKenna Gallagher
Erin Gaylord
Richard Gegor
Drake Goddard
Olivia Hepp
Anneliese Hess
Kurt Hess
Elayna Hibbert
Kaylee Howe
Michael Hurry
Benjamin Jones
Matthew Katulich
Jennifer Keller
Nicholas Kelley
Yongsik Kim
Chase Klasmeyer
Taylor Knowlton
Cole Kronenwetter
Kailey Long
Amber Mallory
Jared Mathe
Matthew Matthias
Joseph McAloon
Mary Metz
Megan Nardo
Jariyapon Phaophan
Stacy Ramirez-Llamas
Tyler Rochelle
Jack Rooney
Micah Savarese
Sophie Seltzer
Dennis Sepede
Taylor Skillin
Emmalee Sours
Nicole Steffer
Jacob Straub
Emma Taylor
Felicity Thompson
Makenzie Tiede
Noah Tobler
Virginia Tolbert
Timothy Travis
Alayna Umber
Aaron Urena
Melanie Wheeler
Barbara White
Trenton Wyandt
Dariana Zaragoza
Lexington
Joseph Caruso
Lexington Park
Amellie Adams
Sarah Angay
Lucas Balajo
Darrin Bates
Amber Bias
Ashley Bias
Kalaya Bonds
Mark Andrew Britos
Michelle Burch
Genesis Campbell Saint-Jean
Jose Contreras
Zachary Davis
Taylor Dean
Maureen De Jesus
Gabriella De Leonibus
Kyle Dursee
Parris Dyson
Shawn Dyson
Johnny Ford
Riley Foster
Samantha Freeman
Casey Harmon
Jarred Haynes
Hazel Honeycutt
Dylan Hoschar
Tracy Hurt
Alexis Igtos
Victoria Kreal
Alexandra Long
Kaitlin Mankowski
Laura Miles
Angelina Mitchell
Ethan Nasman
Sybielle Nocillado
Sarah Noe
Iesha Patterson
Melissa Patterson
Christina Plater
Christopher Sanders
Karen Schroeder
Emma Seanor
Chance Stubblefield
Natalie Summers
Jill Swanson
Kellie Thompson
Marcus Thompson
Karla Valenzuela
Donald Wengerd
Annabelle Wick
Christian Wolpert
Mechanicsville
Jenna Albertson
Samantha Alvarez
Erica Amos
Heather Barnes
Maggie Barnes
Sarah Beale
Nicole Bowen
Kara Buckler
Allyson Carson
Shawn Carter
Matthew Cartier
Chase Cavanaugh
Emily Chen
Anna Clifton
Alayna Cox
Colleen Devries
Amy Dolan
Taya Eastman
Caleb Ferro
Kiley Fitzpatrick
Ren Fletcher
Kaitlyn Folger
Conner Garner
Kyle Gray
Alan Gross
Samantha Guy
Bradley Hamilton
Summer Hart
Robert Herbert
Hope Hetrich
Edward Hogan
Heather Hogan
Nicole Holley
Hannah Jaques
Tyreke Johnson
Cody Jordan
MacKenzie Klawitter
Patience Littleton
Annabelle Lograsso
Meredith Marsh
Taylor McCarthy
Sara McCullough
Katie McCutchen
Abigail McDanal
Erin McRoy
Candice Menard
Madalynn Miller
Madelyn Minichino
David Moats
Nick Nelson
Rachel O’Brien
John Owens
Dominic Pilkerton
Julie Pilkerton
Tyreke Price
Cameron Quick
Amelia Raines
Jolie Rawlings
Nicholas Rawlings
Jenna Reed
Alexis Richmond
Summer Rickett
Carol Rothgeb
Tyler Sandy
Christopher Schmitt
Kyle Segreti
Jack Sien
Malakhi Smith
Angela Snell
Kaylee Spence
Troy Spencer
Jadyn Sternack
Sharon Swann
Kelsey Tucker
Ethan Wasniak
Justin Williams
Sophia Williams
Danielle Wylie
Alyssa Zupko
Morganza
Jenna Howell
Park Hall
Kaitlin Glenn
Katherine Hearth
Patuxent River
Thomas Bono
Tiara Tookes
Ridge
Daniel Albertsen
Saint Inigoes
Mary Jenkins
Megan Knott
Angela L’Heureux
Joseph Morrison
Nicholas Pharis
Sophia Wathen
Tall Timbers
Isabella Badia
Valley Lee
Rebecca Wilson
Out of State
Alexandria
Melissa Parlett
Philadelphia
Nicholas Fulcher
Woodbridge
Layne Freese