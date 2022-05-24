College of Southern Maryland
College of Southern Maryland

LA PLATA, Md. – The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2022 spring sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list. For more information about CSM, visit www.csmd.edu.

Anne Arundel County

            Deale                        

            Brenda Christensen                       

            Lothian                                 

            James Amster                                  

            Evaleigh Cooley                              

            Baltimore City                                

            Diallo Barry                          

Calvert County                                 

            Broomes Island                             

            Mia Kwiatkoski                                

            Charles Sherman                           

            Chesapeake Beach                                  

            Brenda Arnone                                

            Lavina Battle                        

            Aliya Brooks                         

            Alexa Brumley                                 

            Jack Carver                          

            Ethan Dabbs                        

            Caroline Danielson                         

            Joshua Finamore                            

            Tristan Fleckenstein                       

            Joseph Gallo                        

            Dana Godfrey                                  

            Matthew Jarman                             

            James Johnson                              

            Abigail Kennedy                             

            Ella Lively                             

            Grace Malba                        

            Timothy McKirgan                           

            Kailey Miller                         

            David Morris                         

            Claudia Otchere                              

            Kaitlyn Pumphrey                           

            Nicole Ricketts-Helsel                                

            Eileen Seeley                                  

            Jordyn Talbott                                  

            Ngoc Truong                        

            Megan Weatherbee                        

            Jayla Wilson                        

            Kelly Yestramski                              

            Dunkirk                                

            Sarah Ashe                          

            Kelsey Culbert                                 

            Peyton Curl                          

            Katie Garrett                         

            Garrett Heiston                                

            Hunter Huxoll                                  

            Ricky Jiang                          

            Rachel Lachance                           

            Cullen Lester                       

            Hunter McNamee                            

            Sydney McVicker                            

            Patrick Pizzillo                                 

            Cole Smith                           

            Dominic Smith                                 

            Huntingtown                                  

            Carley Aley                          

            Jake Angell                          

            Preston Arnstein                             

            Areeba Asim                        

            Michael Barnett                               

            Angela Boley                       

            Quinton Bynum                               

            Melissa Canada                              

            Nina Clarke                          

            Tremayne Cobb                              

            Lauren-Ashley Comer                                

            Sarah Degrange                             

            Timothy Degrange                          

            Vincenzo Dodato                            

            Alexander Droneberger                             

            Shane Elliott                        

            Rachel Faber                                   

            Shawna Ganley                              

            Amber Gieske                                  

            Santo Giordano                               

            James Graves                                 

            Stephanie Gray                               

            Giuliano Guttadauro                       

            Brienna Harkness                           

            Zachary Harkness                          

            Kerianne Hemmer                          

            Karl Hille                               

            Cierra Hutchins                               

            Jenna Jones                        

            Breanna Kekesi                              

            McKenna Kelsh                              

            Seth Kowalczyk                               

            Randolph Lavota                            

            Grace Madison                                

            Aurora Mangene                             

            Joshua Marlowe                              

            Izamar Marquez                              

            Alyssa Mayberry                              

            Hanna McClelland                          

            Sean McKeever                               

            Ashley McMullen                            

            Angela Michelsen                           

            Harley Noel                          

            Elizabeth Poissant                          

            Justin Powers                                  

            Shannon Prout                                

            Morgan Roberts                              

            Michaela Rodriquez                       

            Catherine Roe                                 

            Andrew Schneider                          

            Abigail Sellner                                 

            Shelby Snyder                                 

            Nikki Steinhauer                             

            Shaina Taylor                                  

            Connor Thrasher                            

            Hannah Tucker                               

            Hayli Tucker                         

            Hailey Unger                        

            Cameron Vinson                             

            Patrick Weiskircher                         

            Brody White                         

            Lusby                       

            James Atchison                              

            Deanna Baca                                  

            Emily Bazyk                         

            Jennifer Bendfeldt                          

            Tamisha Berry                                 

            Tyson Blackwell                              

            Elizabeth Blasy                               

            Desiree Bradley                              

            Edward Carter                                 

            Shailyn Crush                                 

            Kaylee Curran                                 

            Amanda Cusick                               

            Moanna Dixson                               

            George Drexel                                 

            Allison Eppard-Wilcots                               

            Cameron Field                                 

            Thomas Haina                                 

            Becca Hall                            

            Aleigha Hammons                          

            Laila Hawkins                                  

            Luke Hensler                       

            Anthony Hutton                               

            Aidan Iberg                           

            Avery Iberg                           

            Alexander James                            

            Shalaunda Jefferson                                  

            Sara Jennings                                 

            Erin Jensen                         

            Cheyenne Johnson                        

            Taylor Jones                        

            Kayla Kern                           

            Kensley Ketchum                           

            Jayden King                         

            Janiya Lancaster                             

            Pauline Lawrence                           

            Nicholas Lipscomb                         

            Madison Long                                  

            Tasneem Luto                                 

            Penny Martin                       

            MacKenzie Moore                           

            Andrea Nieman                               

            Jonathan Noll                                  

            Schae Quade-Herbinko                             

            Tracy Rine                           

            Amanda Sadler                               

            Caleb Sanford                                 

            William Scaggs                                

            Mykenna Shymansky                                

            Mykyle Shymansky                        

            Cole Smith                           

            Tieshia Smith                                   

            Sarah Stack                         

            Skylar Stahl                         

            Lydia Waddell                                  

            Jenna Wilder                       

            Jack Williams                                   

            Kevin Winters                                  

            Christian Withers                            

            North Beach                       

            Casey Esser                        

            Andrea Hawkins                             

            Frank Henderson                            

            Leonardo Holmes                           

            Jordan Licurgo                                

            Savannah Miles                              

            Sydney Nauman                             

            Jacob Sharpe                                  

            Alexis Stefanic                                

            Nathan Williams                              

            Kaitlyn Woods                                 

            Owings                                 

            Taylor America                                

            Courtney Anderson                        

            Katlyn Barbee                                  

            Maggie Barrick                                

            Nathaniel Bauer                              

            Abigail Boley                        

            Benjamin Bonney                           

            Ryan Bowling                                  

            Audrey Buckler                                

            Rachel Burley                                  

            Nicholas Carey                                

            Samuel Cleary                                 

            Tyler Donahue                                

            Camdyn Gregory                             

            Danielle Henwood                          

            Rachel Hewitt                                  

            Shannon James                              

            Caitlyn Kaleda                                 

            Patrick Kapper                                 

            Krystal Kardell                                 

            Madison Kotoriy                              

            Allison Leclercq                               

            Julia Lee                               

            Rebecca Means                              

            Alexandra Monaghan                                

            Caitlin Oleary                                   

            Brendyn Royster                             

            Maura Smith                        

            Danielle Vercauteren                                 

            Mackenzie Wheelock                                 

            Bryana Young                                 

            Port Republic                                 

            Angelia Carson                               

            Cheryl Dee Delapaz                       

            Jeremy Dodds                                 

            Grace Hansen                                 

            Joshua Jacobs                                

            Darren Johns                                   

            Courtney Jones                               

            Liam Marshall                                  

            Alexa Nguyen                                 

            Cassandra Wills                              

            Prince Frederick                            

            Alivia Aiken                          

            Morgan Baker                                  

            Rachel Carson                                

            Jonathan Davis                               

            Kristie Fox                            

            Daniel Freeman                              

            Kevin Garman                                 

            Thanya Gonzalez Vudoyra                       

            Tanner Goshorn                              

            Shyanne Hall                       

            Trevor Hook                         

            Aryan Kakadia                                 

            Katelynn Liptak                               

            Jonette MacKall                              

            Branden Milam                                

            Atheena Montiel-Lopez                             

            Heather Murphy                              

            Kevin O’Dell                         

            Teddy Rice                           

            Aaron Schneider                             

            Madison Scrivener                          

            Jessica Walters                               

            Morgan Weathers                           

            Briana Welch                       

            Anela Yusuf                         

            St. Leonard                         

            Kayla Barth                          

            Owen Bevard                                   

            Frank Booker                                   

            Emmah Dahlberg                           

            Angeline Dean                                

            Alison Farrall                       

            Lauren Faucette                              

            Collin Felix                           

            Briana Garcia                                   

            Claire Jenkins                                 

            Samuel Lewis                                  

            Shane McKenzie                            

            Cade Meredith                                 

            Ella Mosch                           

            Emily Mutchler                                

            Destiny Schwallenberg                              

            Sarah Wiltrout

            Kelly Windsor                                  

            Solomons                            

            Katrina Crabtree                              

            Kendall Hinz                        

            Grace McDougall                            

            Riley O’Brien                        

            Ryleigh Wilson                                

            Sunderland                         

            Rayonna Harcum                           

            Gabriel Hilker                                   

            Madeline Radosevic  

Charles County

           Bel Alton                              

            Micolina Croson                              

            Benedict                              

            Claire Higgs                         

            Brandywine                        

            Nicholas Gallegos                          

            Anna Harris                          

            Crystal Pirner                                   

            Bryans Road                                  

            Nyla Ayers                            

            Janiyah Brand                                 

            May-Shannen Carlos                                 

            Clarence De Leon                          

            Jaymee De Leon                            

            Timothy Edwards                            

            Zariah Gray                          

            Thomas Kemmerer                         

            Jasmine Stuart                                

            Lenga Tshimanga                           

            Bryantown                          

            Gabriella Cross                               

            Charlotte Hall                                 

            Erin Fawls                            

            Kailyn Pratta                        

            Hughesville                         

            Kayla Ashford                                  

            Elaina Ayers                        

            Taylor Brady                        

            Brad Hoover                         

            Michael Mazuc                                

            Ashlyn Milstead                               

            Jack Murphy                        

            Jacquelyn Robertson                                 

            Brooke Warner                                

            Cassandra Zent                              

            Indian Head                        

            Charlotte Biles                                 

            Trisha Cuizon                                  

            Jonathan Gross                               

            Eli Guzzone                         

            Bailey Harrington                            

            Parris Hawkins                                

            Brian Henson                                  

            Faith Holt                              

            Ashley Karwowski                          

            Eileen McBain                                 

            Nedisha Oscar                                 

            Cassandra Salcedo                        

            Matthew Sandifer                           

            Christopher Vrielynck                                

            Sydney Warlin-Taylor                                 

            Katelyn Welch                                 

            Jessica Williams                             

            La Plata                                

            Masafa Abdullah                             

            Stephanie Allen                              

            Gabrielle Anderson                        

            Cameron Ayers                               

            Corinne Baldus                               

            Matthew Bearden                           

            Abigail Benton                                 

            Rebecca Benton                             

            Joseph Bonney                               

            Rebekah Bonney                            

            Amani Britt                            

            Marissa Burgess                             

            Matthew Cartier                               

            Allston Case                        

            Kaitlyn Catterton                             

            Rebecca Coleman                          

            Thomas Councillor                         

            Alexandra Crozier                           

            Joseph Crozier                                

            Isabella Cusack                              

            Heather Daniels                              

            Blake Davis                          

            Jeannine Dewitt                              

            Carter Falkenstein                          

            Morgan Floehr                                 

            Jason Giusto                        

            Ryan Goldsmith                              

            Andrew Gough                                

            Joshua Gough                                

            Luke Harbin                         

            Tyler Harper                         

            Harold Jameson                              

            Olivia Jones                         

            Ishmael Kanu                                  

            Connor Keech                                 

            Mahad Khan                        

            Morgan Krauel                                

            Anna Lahman                                 

            Joshua Lennon                               

            Katherine Lusk                                

            Christian Lyles                                

            Elijah Angelo Manuel                                 

            Vincent Marteja                               

            Natalie Martin                                  

            Matthew McKnew                           

            Andrew Melenson                          

            Brett Michael                       

            MacKenzie Miller                            

            Christopher Olson                          

            Himani Patel                        

            Joseph Patterson                            

            Grace Penzenstadler                                 

            Matthew Phillips                             

            Nickolas Porovne                            

            Rachel Riege                                   

            Nicholas Saoud                              

            Sarah Sbordone                              

            Ebin Sebastian                                

            Robert Selkirk                                  

            Sarah Shatzoff                                

            Heather Shymansky                                  

            Trenton Stewart                               

            Shauntel Thompson                       

            Arden Waldow                                 

            Autumn Ward                                  

            Patrick Wathen                                

            Ella Wilson                           

            Ashley Wolfe                       

            Noah Zeitler 

            Marbury                               

            Gloria Evans                        

            Brooke Portzen                               

            Kylie Powers                        

            Mt. Victoria                          

            George Selph                                  

            Nanjemoy                            

            Travis Bradley                                 

            Morgan Bussey                               

            Faith Dobry                          

            Nicholas Femia                               

            Jasmine Ford                                   

            Grace Lee                            

            Jime Marquez                                  

            Kiersten Walker                               

            Newburg                              

            Syanne Centeno                            

            Lenisha Chance                             

            Samuel Fauntleroy                         

            Raymond Graves                            

            Virgil Georgh Padua                                   

            Emileigh Saunders                         

            Pomfret                                

            Johnathan Bernat                           

            Michelle Bivens                               

            Nia Huie                               

            Holli Kobialka                                  

            Port Tobacco                                 

            Sydni Harnly                        

            Tammy Marinaccio                         

            Luca Silverans                                

            Riley Simpson                                 

            Haidhar Smart                                 

            Swan Point                          

            Megan Zalesak                               

            Waldorf                                

            Jana Abelende                                

            Skyler Adams                                  

            Elizabeth Marie Allen                                 

            Megumi Anderson                          

            Daeshawn Aulton                           

            Anthony Austin                               

            Cristian Aviles                                 

            Cayezel Joyce Baldonado                        

            Shawn Barclay                                

            Rhamiel Beltran                              

            George Benedict                             

            Lauren Bertagnolli                          

            Dilan Bingham                                

            Reginald Black                                

            Lowell Braswell                               

            Lynne Brevard                                 

            Rudee Brothers                               

            Aisha Brown                        

            Jaqual Butler                       

            Makayla Butler                                

            Monique Butler                                

            Samarra Bynum                              

            Kaitlyn Campos                               

            Thomas Carruth                              

            Nicholas Carter                               

            Kierah Cephas                                

            Lauren Chandler                             

            Benny Cherry                                  

            Brianna Chung                                

            Tristen Clark                        

            MacK Coleman                               

            Marcellus Coney                             

            Joshua Cox                          

            Gabriel Damasco                            

            Jeanne Franchesca Dela Cruz                            

            Tieshia Edmonds                            

            Linda Epps                           

            Alyssa Estell                        

            Taylor Estep                         

            Makayla Estevez                             

            Christian Fewell                              

            D’Andre Fields                                 

            Charles Fraser                                 

            Chontelle Freeman                        

            Jamie Frey                           

            Reginald Fronda                             

            Reyhan Gamboa                             

            Isabelle Garcia                                

            Lynette Gay                          

            Andrea Ghonda                              

            Basilio Daniel Gonzales                            

            Joana Elisa Beatriz Gonzales                              

            Nicco Gonzales                               

            Kaleena Gonzalez                          

            Tasia Green                         

            Jaryn Griggs                        

            Brennon Groves                              

            Shawn Harich                                 

            Essence Harris                                

            Michael Harris                                 

            Reina Harris                         

            Harry Heck                           

            Queenie Clarisse Hernandez                               

            Chloe Hill                             

            Deasia Holmes-Johnson                           

            Osagie Idemudia                             

            Garrett Ingram                                 

            Cynthia Johnson-Morris                            

            Camika Jones                                 

            Steven Jones                                   

            Terrence Jones                               

            Rylee Josephs                                 

            Kaila Joyner                         

            Jasmine Kooy-Bernal                                 

            Jason Kresslein                              

            Alexis Krueger                                 

            Tykien Kudsy                                   

            Jovohnny Lewis                              

            Micaiah Lloyd                                  

            Aja Logan                             

            Madeline Malone                            

            Rebecca Martin                               

            Angela McDonald                           

            Dillon McLaughlin                           

            Krisha Marie Melchor                                 

            Isaiah Mencias                                

            Maurice Mendoza                           

            Myah Miller                          

            Richard Miller                                  

            Alejandra Mitchell                           

            Raell Moreland                                

            Nathaniel Mudd                              

            Safa Mustafa                       

            Baseemah Najeeullah                               

            Barsha Neupane Karki                              

            Kennedy Newkirk                           

            Nykia Osborne                                 

            Jacob Palmisano                            

            Ciarra Patton                       

            Darren Phillips                                

            Taylor Phillips                                 

            Nouksapha Phomsouvanh                       

            Brandon Pineda                              

            Yasmin Pittman                               

            Alaina Portlock                                

            Faith Pritchard                                 

            Shelli Pritchard                                

            Robert Proby                       

            Matthew Prosper                             

            Ashley Pumphrey                           

            Timothy Rabalais                            

            Kyrene Kreidel Ramirez                             

            Taisha Richardson                         

            Lilibeth Rios                         

            Dulce Rodriguez-Lopez                             

            Wendy Rose                        

            Lauren Ryan                        

            Isabelle Dominique Sanchez                                

            Jeaden Santos                                

            Mya Savoy                           

            Ekunmidayo Seweje                                  

            Jessica Shorter                               

            Michelle Skinner                             

            Brianna Smith                                 

            Tyler Smith                           

            Stacy Sneed                        

            Felicia Snowden                             

            Jesse Staton                        

            Chasity Stephens                           

            Tanya Stokes                                   

            William Stone                                  

            Rghed Suleiman                             

            Malakai Tabion                                

            Yazmin Taylor                                  

            Tirharqah Thomas                          

            Tonya Thompson                            

            Nicholas Truss                                

            Hassan Turay                                  

            Caleb Vance-Penchion                             

            Valerie Velasco                               

            Trixia Bernadette Vergara                         

            Darlene Kate Vermillion                            

            Kyle Walden                        

            Ahriel Walker                       

            Alexandra Walker                           

            Zaire-Alexander Walker                             

            Eric Waring                          

            Brenda Washington                       

            Bryanna Webb                                

            Devon Williams                               

            Daniel Williamson                           

            Rachel Williamson                         

            Sydnee Williams                             

            Jaeda Wilson                                   

            Keisean Wilson                               

            Jordyn Woody                                 

            Unique Wright                                 

            Byrom Zelaya Saucedo                             

            Welcome                              

            Malachi Abdullah                            

            Bailey Burroughs                            

            White Plains                       

            Cohen Bible                         

            Stephen Bonnet                              

            Lee Bostic                            

            Teea Clark                           

            Austin Coombs                                

            Zymon Fortaleza                             

            Meagan Garcia                                

            Donovan Griffin                               

            Kyle Hatcher                        

            Kaiden Jenkins                               

            Kayla Jenkins                                  

            Sean Joseph                       

            Thomas Larsen                               

            James Lindsay                                

            Rachel Marino                                 

            Delaina McElvine                           

            Daniel Nguyen                                

            Sharon Oby                          

            Mariah Parks                        

            Brandon Porter                                

            Mikel Reyes                         

            Joshua Santos                                

            Leyna Sapsai                                   

            Jo Trespeces                                   

            Jordan Watson                                

            Darby Willett                        

            Joiner-Serenity Williams

Prince Georges County

            Accokeek                            

            Judah Campbell                              

            Starr Coleman                                 

            Kadija Kabia                        

            Alexis Macia                         

            Melina Rose Raynes                                  

            Stacy Reyes                        

            Andrea Rucker                                

            Jacob Yalung                                  

            Brandywine                        

            Jennifer Janey                                

            Malina Silver                        

            Dylan Wort                           

            Clinton                                 

            Estefany Hermida-Guzman                                  

            Fort Washington                           

            Merlly Acosta                                   

            Jasmine Hawkins                           

            Sarayna Makal                                

            Joann Perez                        

            Temple Hills                        

            Kendall White                                  

            Upper Marlboro                             

            Imani Carroll                        

            Maleik Lewis                        

            Rjanae Marshall                              

            Gabriela Martinez                           

            Kayla Moore                         

            Justin Rosa-Pinero                         

St. Mary’s County

            Abell                          

            Garrett Bowling                               

            Avenue                                 

            Gurneet Gill                          

            Tineka Short

            Johanna Smeltzer                          

            Ruthanne Smeltzer                        

            Chance Stubblefield                        

            California                             

            Stephanie Allers                             

            Mary Andes                         

            Taylor Ashley                                  

            Jasmine Barnes                              

            Katherine Baxter                             

            Jennifer Bodine                               

            Andy Castellon                                

            Christy Collins                                 

            Jack Costello                       

            Tyrus Council                                  

            Sarah Daly                           

            Robert Deckelmann                       

            Iana Del Castillo                              

            Samuel Dichter                               

            Dimitrios Edwards                           

            Ciara Farr                             

            Ingrid Harris                         

            Eric Hoffmann                                 

            Alexander Lafleur                           

            Oloya Latigo                         

            Kenneth Loy                        

            Nicole Mace                         

            Erica Muenzel                                 

            Jessica Pamepinto                         

            Danbi Park                           

            Courtney Rice                                 

            Lily Ridgell                           

            Victoria Sabella                               

            Talon Saunders                              

            Sudina Thapaliya                           

            Gabrielle Ventrone                         

            Wyatt Wadley                                  

            Christopher Wiegman                                

            Callaway                              

            Lauren Gard                         

            Hayley Khoury                                 

            Natalie Lynch                                  

            Madison Mushrush                         

            Timothy Riti  

            Chaptico                              

            Rakiah Battle                       

            Jenna Bell                            

            Anya Dziura                         

            Charlotte Hall                                 

            Ashleigh Brown                               

            Nathan Daetwyler                           

            Amy Dieffenderfer                          

            James Gardiner                              

            Haven Hambrick                             

            Kurstyn Hamilton                            

            Cody Moran                         

            Victoria Zacher                                

            Clements                             

            Cody Alvey                           

            Dustin Anderson                             

            Lawrence Guy                                 

            Dylan Richards                               

            Makenzie Tiede                               

            Brielle Welch                       

            Dameron                              

            William Kenney                               

            Caroline Lancaster                         

            Drayden                               

            Olivia Magyar                                   

            Great Mills                           

            Tavonya Bryan                                

            Lauren Crandall                              

            Abbie Dampier                                 

            Joshua Dishong                              

            Brianna Dyson                                

            Elisa Height                         

            Krista Hurst                          

            Christopher McCallum                               

            Daniel Reina                       

            Isaiah Shields                                  

            Richard Sisler                                  

            Christina Vaselaros                        

            Bernalyn Vaznaian                         

            Aiden Watson                                  

            Drew Youngson                              

            Hollywood                           

            Gillian Bacon                       

            Lesli Bauer                           

            Michelle Billings                              

            Allison Boothe                                 

            Ryan Bryant                         

            Rebecca Burkhardt                        

            Johnnie Caldwell                            

            Sara Curtis                           

            Beverly Dahlstrom                          

            Mattison Graves                              

            Abby Higgs                          

            Brooke Higgs                                   

            Alexis Kinney                                  

            Elizabeth Leepa                              

            Jolyn Lloyd                           

            Abby Merson                       

            Delaney Nix                         

            Lindsey Pitonyak                            

            Jennifer Quade                               

            Abigail Reese                                  

            Lisa Slack                             

            Tarrah St.Mary                                 

            Kaylee Swales                                 

            Blayre Vallandingham                               

            James Wilkinson

            Leonardtown                                  

            Lucas Ausenbaugh                        

            Elise Baxter                          

            Danielle Bednar                              

            Lauren Black                       

            Kristen Boyle                       

            Amani Butler                        

            Stacey Chayka                                

            Regan Coombs                               

            Hannah Curley                                

            Aaron Fedak                        

            Nicolette Glut                                   

            Brooke Gruby

            Brian Hartz                           

            Michael Hayden                              

            Andy Hernandez                             

            Anneliese Hess                               

            Kurt Hess                             

            Elayna Hibbert                                 

            Kaylee Howe                       

            Laura Jacobs                                   

            Matthew Katulich                            

            Brady Kinslow                                 

            William Knezek                               

            Taylor Knowlton                              

            Michael Kocinski                             

            Cole Kronenwetter                          

            Elizabeth Matthias                          

            James Mayonado                           

            John McGuinness                          

            Shane Moran                                   

            Alyssa Morrison                              

            Megan Nardo                                   

            Kaidin Nickerson                            

            Mariel Peabody                               

            Benjamin Perez                               

            Henry Pratt                           

            Jacob Rochelle                               

            Hilcia Santos Jaquez                                 

            Dennis Sepede                               

            Ethan Snyder                                  

            Maria Sokolowski                           

            Emmalee Sours                              

            McKynzee Tippett                           

            Kennedy Walker                             

            Kylie Wallace                                   

            Emily Williams                                 

            Trenton Wyandt                              

            Braden Yakel                                   

            Kaitlynn Zacher                               

            Kaitlin Zelonis                                 

            Lexington Park                              

            Sarah Angay                        

            Brittany Atkins                                 

            Megan Bails                         

            Lucas Balajo                        

            Amber Bias                          

            Kalaya Bonds                                  

            Meghan Boren                                

            Roman Burk                         

            Tracey Byrne                       

            Lasheena Carter                             

            Kyhara Cervantes                           

            Dominique Cobb                             

            Jose Contreras                                

            Sadie Corbin                        

            Erica Crisostomo                             

            Maureen De Jesus                         

            Chad Delahay                                 

            Ramanda Desrameaux                              

            Iyona Dorsey                       

            Kyle Dursee                         

            Shawn Dyson                                  

            Carly Fessel                         

            Samuel Fletcher                              

            Lailah Ford                           

            Riley Foster                          

            Michael Gardner                             

            Bryan Gomez

            Brendan Hayes                               

            Jackson Immel                                 

            Genesis Ingal                                  

            Caitlyn Jock                         

            Keia Keys Whitley                          

            Barbara Kitchens                            

            Margaret Knapp                              

            Victoria Kreal                       

            Cameron Lafferty                            

            Kaitlin Mankowski                           

            Lori Marsh                            

            Nestor Martinez                               

            Kyle Mashek                        

            Laura Miles                          

            Marissa Mockabee                         

            Myeisha Monroe                             

            Haley Morgan                                  

            Elizabeth Munday                           

            Cierra Overton                                 

            Britni Parker                         

            Melissa Patterson                           

            Elise Porter                           

            Erik Preston                         

            Angelo Quizon                                

            Alison Russell                                 

            Kenneth Russell                             

            Emma Seanor                                 

            William Shockley                            

            Jessica Sponseller                         

            Mikaila Sullivan                               

            Jill Swanson                        

            Sara Tawney                       

            Tiana Thomas                                 

            Nataisha Thornton                          

            Gerchel Toledo                                

            Sarah Tremel                                   

            Danielle Vanbrunt                           

            Jacob Waselewski                          

            Mariah Williams                               

            Christian Wolpert                            

            Shazal Zahid                       

            Mechanicsville                               

            Danielle Barber                               

            Adriana Bean                                  

            Cherise Blyler                                  

            Lindsay Brackett                              

            Rachel Brann                                  

            Julia Brown                          

            Kamryn Buckler                              

            Katie Catterton                                

            Anna Clifton                         

            Kevin Conley                       

            Sandra Cook                        

            Alayna Cox                          

            Darrell Davis                        

            Kayla Deese                        

            Trent Drinkard                                 

            Victoria Drury                                   

            Blair Fowler                          

            Conner Garner                                

            Haley Gates                         

            James Gentner                               

            Jacob Golden                                  

            Alexander Goldsborough                          

            Candy Gonzalez                             

            Julian Gonzalez Medina                            

            Alexis Gray                           

            Michayla Gray                                  

            Alexander Guy                                

            Kyle Hayden                        

            Michaela Hephner                          

            Todd Hill                               

            Megan Holley                                  

            Nicole Holley                       

            Hope Kaylor                         

            Alexis Kemp                         

            Wendi Kilroy                        

            Bonnie Lancaster                           

            Madison Long                                  

            Seth Lunceford                               

            Wyatt Magargle                               

            Logan Mcconville                            

            Sarah McKeel                                  

            Mason Messick                               

            Madalynn Miller                               

            Madelyn Minichino                         

            Haley Mozie                         

            Jacob Myers                         

            Rebecca Oberman                         

            Rachel O’Brien                                

            Kara Parry                            

            Jacob Peddicord                             

            Carah Pierce                        

            Maggie Pilkerton                             

            Nicholas Potter                                

            Amelia Raines                                 

            Travis Reavis                                   

            Ethan Redding                                

            Monique Reed                                 

            Shyann Ringley                              

            Madelynn Rollins                            

            Dustin Sachs                       

            Karly Sams                           

            Rachelle Sams                                

            Jack Sien                             

            Sarah Slack                         

            Alexis Slater                         

            Malakhi Smith                                  

            Angela Snell                        

            Richard Stillwell                              

            Amanda Stone                                

            Gunnar Tippett                                

            Walker Tippett                                  

            Jasmine Vickers                              

            Melissa Weaver                               

            Lauren Weeks                                 

            Jenna Welch                       

            Megan Welch                                  

            Lucas Wilson                       

            Kevin Wood                         

            Alyssa Zupko                                   

            Park Hall                              

            Nicole Fenwick                                

            Ridge                        

            Daniel Albertsen                             

            Zachary Franklin                             

            Autumn Katsouros                          

            Litzy Torres                           

            Saint Inigoes                                  

            Caitlyn Duff                          

             Kasey Gatton                                   

            Mary Jenkins                       

            Jennifer McGuire                            

            Kayla Miller                          

            Leesa Orton                         

            Matthew Williford                            

            Scotland                              

            Casey Labille                                   

            Tall Timbers                       

            Isabella Badia                                  

            Valley Lee                           

            Riley Edgar                          

            Rebecca Wilson                              

Out of region

           Seven Valleys                                

            Jacob Holt                            

            Cameron                              

            JayLinn Walker                               

            Dumfries                              

            Janiah Jones                       

            King George                                   

            Naomi Snoots                                  

            Maxwell Tucker                               

            Littlestown                          

            Blake Dipietro                                  

            Woodbridge                                   

Layne Freese

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