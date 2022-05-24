LA PLATA, Md. – The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2022 spring sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list. For more information about CSM, visit www.csmd.edu.
Anne Arundel County
Deale
Brenda Christensen
Lothian
James Amster
Evaleigh Cooley
Baltimore City
Diallo Barry
Calvert County
Broomes Island
Mia Kwiatkoski
Charles Sherman
Chesapeake Beach
Brenda Arnone
Lavina Battle
Aliya Brooks
Alexa Brumley
Jack Carver
Ethan Dabbs
Caroline Danielson
Joshua Finamore
Tristan Fleckenstein
Joseph Gallo
Dana Godfrey
Matthew Jarman
James Johnson
Abigail Kennedy
Ella Lively
Grace Malba
Timothy McKirgan
Kailey Miller
David Morris
Claudia Otchere
Kaitlyn Pumphrey
Nicole Ricketts-Helsel
Eileen Seeley
Jordyn Talbott
Ngoc Truong
Megan Weatherbee
Jayla Wilson
Kelly Yestramski
Dunkirk
Sarah Ashe
Kelsey Culbert
Peyton Curl
Katie Garrett
Garrett Heiston
Hunter Huxoll
Ricky Jiang
Rachel Lachance
Cullen Lester
Hunter McNamee
Sydney McVicker
Patrick Pizzillo
Cole Smith
Dominic Smith
Huntingtown
Carley Aley
Jake Angell
Preston Arnstein
Areeba Asim
Michael Barnett
Angela Boley
Quinton Bynum
Melissa Canada
Nina Clarke
Tremayne Cobb
Lauren-Ashley Comer
Sarah Degrange
Timothy Degrange
Vincenzo Dodato
Alexander Droneberger
Shane Elliott
Rachel Faber
Shawna Ganley
Amber Gieske
Santo Giordano
James Graves
Stephanie Gray
Giuliano Guttadauro
Brienna Harkness
Zachary Harkness
Kerianne Hemmer
Karl Hille
Cierra Hutchins
Jenna Jones
Breanna Kekesi
McKenna Kelsh
Seth Kowalczyk
Randolph Lavota
Grace Madison
Aurora Mangene
Joshua Marlowe
Izamar Marquez
Alyssa Mayberry
Hanna McClelland
Sean McKeever
Ashley McMullen
Angela Michelsen
Harley Noel
Elizabeth Poissant
Justin Powers
Shannon Prout
Morgan Roberts
Michaela Rodriquez
Catherine Roe
Andrew Schneider
Abigail Sellner
Shelby Snyder
Nikki Steinhauer
Shaina Taylor
Connor Thrasher
Hannah Tucker
Hayli Tucker
Hailey Unger
Cameron Vinson
Patrick Weiskircher
Brody White
Lusby
James Atchison
Deanna Baca
Emily Bazyk
Jennifer Bendfeldt
Tamisha Berry
Tyson Blackwell
Elizabeth Blasy
Desiree Bradley
Edward Carter
Shailyn Crush
Kaylee Curran
Amanda Cusick
Moanna Dixson
George Drexel
Allison Eppard-Wilcots
Cameron Field
Thomas Haina
Becca Hall
Aleigha Hammons
Laila Hawkins
Luke Hensler
Anthony Hutton
Aidan Iberg
Avery Iberg
Alexander James
Shalaunda Jefferson
Sara Jennings
Erin Jensen
Cheyenne Johnson
Taylor Jones
Kayla Kern
Kensley Ketchum
Jayden King
Janiya Lancaster
Pauline Lawrence
Nicholas Lipscomb
Madison Long
Tasneem Luto
Penny Martin
MacKenzie Moore
Andrea Nieman
Jonathan Noll
Schae Quade-Herbinko
Tracy Rine
Amanda Sadler
Caleb Sanford
William Scaggs
Mykenna Shymansky
Mykyle Shymansky
Cole Smith
Tieshia Smith
Sarah Stack
Skylar Stahl
Lydia Waddell
Jenna Wilder
Jack Williams
Kevin Winters
Christian Withers
North Beach
Casey Esser
Andrea Hawkins
Frank Henderson
Leonardo Holmes
Jordan Licurgo
Savannah Miles
Sydney Nauman
Jacob Sharpe
Alexis Stefanic
Nathan Williams
Kaitlyn Woods
Owings
Taylor America
Courtney Anderson
Katlyn Barbee
Maggie Barrick
Nathaniel Bauer
Abigail Boley
Benjamin Bonney
Ryan Bowling
Audrey Buckler
Rachel Burley
Nicholas Carey
Samuel Cleary
Tyler Donahue
Camdyn Gregory
Danielle Henwood
Rachel Hewitt
Shannon James
Caitlyn Kaleda
Patrick Kapper
Krystal Kardell
Madison Kotoriy
Allison Leclercq
Julia Lee
Rebecca Means
Alexandra Monaghan
Caitlin Oleary
Brendyn Royster
Maura Smith
Danielle Vercauteren
Mackenzie Wheelock
Bryana Young
Port Republic
Angelia Carson
Cheryl Dee Delapaz
Jeremy Dodds
Grace Hansen
Joshua Jacobs
Darren Johns
Courtney Jones
Liam Marshall
Alexa Nguyen
Cassandra Wills
Prince Frederick
Alivia Aiken
Morgan Baker
Rachel Carson
Jonathan Davis
Kristie Fox
Daniel Freeman
Kevin Garman
Thanya Gonzalez Vudoyra
Tanner Goshorn
Shyanne Hall
Trevor Hook
Aryan Kakadia
Katelynn Liptak
Jonette MacKall
Branden Milam
Atheena Montiel-Lopez
Heather Murphy
Kevin O’Dell
Teddy Rice
Aaron Schneider
Madison Scrivener
Jessica Walters
Morgan Weathers
Briana Welch
Anela Yusuf
St. Leonard
Kayla Barth
Owen Bevard
Frank Booker
Emmah Dahlberg
Angeline Dean
Alison Farrall
Lauren Faucette
Collin Felix
Briana Garcia
Claire Jenkins
Samuel Lewis
Shane McKenzie
Cade Meredith
Ella Mosch
Emily Mutchler
Destiny Schwallenberg
Sarah Wiltrout
Kelly Windsor
Solomons
Katrina Crabtree
Kendall Hinz
Grace McDougall
Riley O’Brien
Ryleigh Wilson
Sunderland
Rayonna Harcum
Gabriel Hilker
Madeline Radosevic
Charles County
Bel Alton
Micolina Croson
Benedict
Claire Higgs
Brandywine
Nicholas Gallegos
Anna Harris
Crystal Pirner
Bryans Road
Nyla Ayers
Janiyah Brand
May-Shannen Carlos
Clarence De Leon
Jaymee De Leon
Timothy Edwards
Zariah Gray
Thomas Kemmerer
Jasmine Stuart
Lenga Tshimanga
Bryantown
Gabriella Cross
Charlotte Hall
Erin Fawls
Kailyn Pratta
Hughesville
Kayla Ashford
Elaina Ayers
Taylor Brady
Brad Hoover
Michael Mazuc
Ashlyn Milstead
Jack Murphy
Jacquelyn Robertson
Brooke Warner
Cassandra Zent
Indian Head
Charlotte Biles
Trisha Cuizon
Jonathan Gross
Eli Guzzone
Bailey Harrington
Parris Hawkins
Brian Henson
Faith Holt
Ashley Karwowski
Eileen McBain
Nedisha Oscar
Cassandra Salcedo
Matthew Sandifer
Christopher Vrielynck
Sydney Warlin-Taylor
Katelyn Welch
Jessica Williams
La Plata
Masafa Abdullah
Stephanie Allen
Gabrielle Anderson
Cameron Ayers
Corinne Baldus
Matthew Bearden
Abigail Benton
Rebecca Benton
Joseph Bonney
Rebekah Bonney
Amani Britt
Marissa Burgess
Matthew Cartier
Allston Case
Kaitlyn Catterton
Rebecca Coleman
Thomas Councillor
Alexandra Crozier
Joseph Crozier
Isabella Cusack
Heather Daniels
Blake Davis
Jeannine Dewitt
Carter Falkenstein
Morgan Floehr
Jason Giusto
Ryan Goldsmith
Andrew Gough
Joshua Gough
Luke Harbin
Tyler Harper
Harold Jameson
Olivia Jones
Ishmael Kanu
Connor Keech
Mahad Khan
Morgan Krauel
Anna Lahman
Joshua Lennon
Katherine Lusk
Christian Lyles
Elijah Angelo Manuel
Vincent Marteja
Natalie Martin
Matthew McKnew
Andrew Melenson
Brett Michael
MacKenzie Miller
Christopher Olson
Himani Patel
Joseph Patterson
Grace Penzenstadler
Matthew Phillips
Nickolas Porovne
Rachel Riege
Nicholas Saoud
Sarah Sbordone
Ebin Sebastian
Robert Selkirk
Sarah Shatzoff
Heather Shymansky
Trenton Stewart
Shauntel Thompson
Arden Waldow
Autumn Ward
Patrick Wathen
Ella Wilson
Ashley Wolfe
Noah Zeitler
Marbury
Gloria Evans
Brooke Portzen
Kylie Powers
Mt. Victoria
George Selph
Nanjemoy
Travis Bradley
Morgan Bussey
Faith Dobry
Nicholas Femia
Jasmine Ford
Grace Lee
Jime Marquez
Kiersten Walker
Newburg
Syanne Centeno
Lenisha Chance
Samuel Fauntleroy
Raymond Graves
Virgil Georgh Padua
Emileigh Saunders
Pomfret
Johnathan Bernat
Michelle Bivens
Nia Huie
Holli Kobialka
Port Tobacco
Sydni Harnly
Tammy Marinaccio
Luca Silverans
Riley Simpson
Haidhar Smart
Swan Point
Megan Zalesak
Waldorf
Jana Abelende
Skyler Adams
Elizabeth Marie Allen
Megumi Anderson
Daeshawn Aulton
Anthony Austin
Cristian Aviles
Cayezel Joyce Baldonado
Shawn Barclay
Rhamiel Beltran
George Benedict
Lauren Bertagnolli
Dilan Bingham
Reginald Black
Lowell Braswell
Lynne Brevard
Rudee Brothers
Aisha Brown
Jaqual Butler
Makayla Butler
Monique Butler
Samarra Bynum
Kaitlyn Campos
Thomas Carruth
Nicholas Carter
Kierah Cephas
Lauren Chandler
Benny Cherry
Brianna Chung
Tristen Clark
MacK Coleman
Marcellus Coney
Joshua Cox
Gabriel Damasco
Jeanne Franchesca Dela Cruz
Tieshia Edmonds
Linda Epps
Alyssa Estell
Taylor Estep
Makayla Estevez
Christian Fewell
D’Andre Fields
Charles Fraser
Chontelle Freeman
Jamie Frey
Reginald Fronda
Reyhan Gamboa
Isabelle Garcia
Lynette Gay
Andrea Ghonda
Basilio Daniel Gonzales
Joana Elisa Beatriz Gonzales
Nicco Gonzales
Kaleena Gonzalez
Tasia Green
Jaryn Griggs
Brennon Groves
Shawn Harich
Essence Harris
Michael Harris
Reina Harris
Harry Heck
Queenie Clarisse Hernandez
Chloe Hill
Deasia Holmes-Johnson
Osagie Idemudia
Garrett Ingram
Cynthia Johnson-Morris
Camika Jones
Steven Jones
Terrence Jones
Rylee Josephs
Kaila Joyner
Jasmine Kooy-Bernal
Jason Kresslein
Alexis Krueger
Tykien Kudsy
Jovohnny Lewis
Micaiah Lloyd
Aja Logan
Madeline Malone
Rebecca Martin
Angela McDonald
Dillon McLaughlin
Krisha Marie Melchor
Isaiah Mencias
Maurice Mendoza
Myah Miller
Richard Miller
Alejandra Mitchell
Raell Moreland
Nathaniel Mudd
Safa Mustafa
Baseemah Najeeullah
Barsha Neupane Karki
Kennedy Newkirk
Nykia Osborne
Jacob Palmisano
Ciarra Patton
Darren Phillips
Taylor Phillips
Nouksapha Phomsouvanh
Brandon Pineda
Yasmin Pittman
Alaina Portlock
Faith Pritchard
Shelli Pritchard
Robert Proby
Matthew Prosper
Ashley Pumphrey
Timothy Rabalais
Kyrene Kreidel Ramirez
Taisha Richardson
Lilibeth Rios
Dulce Rodriguez-Lopez
Wendy Rose
Lauren Ryan
Isabelle Dominique Sanchez
Jeaden Santos
Mya Savoy
Ekunmidayo Seweje
Jessica Shorter
Michelle Skinner
Brianna Smith
Tyler Smith
Stacy Sneed
Felicia Snowden
Jesse Staton
Chasity Stephens
Tanya Stokes
William Stone
Rghed Suleiman
Malakai Tabion
Yazmin Taylor
Tirharqah Thomas
Tonya Thompson
Nicholas Truss
Hassan Turay
Caleb Vance-Penchion
Valerie Velasco
Trixia Bernadette Vergara
Darlene Kate Vermillion
Kyle Walden
Ahriel Walker
Alexandra Walker
Zaire-Alexander Walker
Eric Waring
Brenda Washington
Bryanna Webb
Devon Williams
Daniel Williamson
Rachel Williamson
Sydnee Williams
Jaeda Wilson
Keisean Wilson
Jordyn Woody
Unique Wright
Byrom Zelaya Saucedo
Welcome
Malachi Abdullah
Bailey Burroughs
White Plains
Cohen Bible
Stephen Bonnet
Lee Bostic
Teea Clark
Austin Coombs
Zymon Fortaleza
Meagan Garcia
Donovan Griffin
Kyle Hatcher
Kaiden Jenkins
Kayla Jenkins
Sean Joseph
Thomas Larsen
James Lindsay
Rachel Marino
Delaina McElvine
Daniel Nguyen
Sharon Oby
Mariah Parks
Brandon Porter
Mikel Reyes
Joshua Santos
Leyna Sapsai
Jo Trespeces
Jordan Watson
Darby Willett
Joiner-Serenity Williams
Prince Georges County
Accokeek
Judah Campbell
Starr Coleman
Kadija Kabia
Alexis Macia
Melina Rose Raynes
Stacy Reyes
Andrea Rucker
Jacob Yalung
Brandywine
Jennifer Janey
Malina Silver
Dylan Wort
Clinton
Estefany Hermida-Guzman
Fort Washington
Merlly Acosta
Jasmine Hawkins
Sarayna Makal
Joann Perez
Temple Hills
Kendall White
Upper Marlboro
Imani Carroll
Maleik Lewis
Rjanae Marshall
Gabriela Martinez
Kayla Moore
Justin Rosa-Pinero
St. Mary’s County
Abell
Garrett Bowling
Avenue
Gurneet Gill
Tineka Short
Johanna Smeltzer
Ruthanne Smeltzer
Chance Stubblefield
California
Stephanie Allers
Mary Andes
Taylor Ashley
Jasmine Barnes
Katherine Baxter
Jennifer Bodine
Andy Castellon
Christy Collins
Jack Costello
Tyrus Council
Sarah Daly
Robert Deckelmann
Iana Del Castillo
Samuel Dichter
Dimitrios Edwards
Ciara Farr
Ingrid Harris
Eric Hoffmann
Alexander Lafleur
Oloya Latigo
Kenneth Loy
Nicole Mace
Erica Muenzel
Jessica Pamepinto
Danbi Park
Courtney Rice
Lily Ridgell
Victoria Sabella
Talon Saunders
Sudina Thapaliya
Gabrielle Ventrone
Wyatt Wadley
Christopher Wiegman
Callaway
Lauren Gard
Hayley Khoury
Natalie Lynch
Madison Mushrush
Timothy Riti
Chaptico
Rakiah Battle
Jenna Bell
Anya Dziura
Charlotte Hall
Ashleigh Brown
Nathan Daetwyler
Amy Dieffenderfer
James Gardiner
Haven Hambrick
Kurstyn Hamilton
Cody Moran
Victoria Zacher
Clements
Cody Alvey
Dustin Anderson
Lawrence Guy
Dylan Richards
Makenzie Tiede
Brielle Welch
Dameron
William Kenney
Caroline Lancaster
Drayden
Olivia Magyar
Great Mills
Tavonya Bryan
Lauren Crandall
Abbie Dampier
Joshua Dishong
Brianna Dyson
Elisa Height
Krista Hurst
Christopher McCallum
Daniel Reina
Isaiah Shields
Richard Sisler
Christina Vaselaros
Bernalyn Vaznaian
Aiden Watson
Drew Youngson
Hollywood
Gillian Bacon
Lesli Bauer
Michelle Billings
Allison Boothe
Ryan Bryant
Rebecca Burkhardt
Johnnie Caldwell
Sara Curtis
Beverly Dahlstrom
Mattison Graves
Abby Higgs
Brooke Higgs
Alexis Kinney
Elizabeth Leepa
Jolyn Lloyd
Abby Merson
Delaney Nix
Lindsey Pitonyak
Jennifer Quade
Abigail Reese
Lisa Slack
Tarrah St.Mary
Kaylee Swales
Blayre Vallandingham
James Wilkinson
Leonardtown
Lucas Ausenbaugh
Elise Baxter
Danielle Bednar
Lauren Black
Kristen Boyle
Amani Butler
Stacey Chayka
Regan Coombs
Hannah Curley
Aaron Fedak
Nicolette Glut
Brooke Gruby
Brian Hartz
Michael Hayden
Andy Hernandez
Anneliese Hess
Kurt Hess
Elayna Hibbert
Kaylee Howe
Laura Jacobs
Matthew Katulich
Brady Kinslow
William Knezek
Taylor Knowlton
Michael Kocinski
Cole Kronenwetter
Elizabeth Matthias
James Mayonado
John McGuinness
Shane Moran
Alyssa Morrison
Megan Nardo
Kaidin Nickerson
Mariel Peabody
Benjamin Perez
Henry Pratt
Jacob Rochelle
Hilcia Santos Jaquez
Dennis Sepede
Ethan Snyder
Maria Sokolowski
Emmalee Sours
McKynzee Tippett
Kennedy Walker
Kylie Wallace
Emily Williams
Trenton Wyandt
Braden Yakel
Kaitlynn Zacher
Kaitlin Zelonis
Lexington Park
Sarah Angay
Brittany Atkins
Megan Bails
Lucas Balajo
Amber Bias
Kalaya Bonds
Meghan Boren
Roman Burk
Tracey Byrne
Lasheena Carter
Kyhara Cervantes
Dominique Cobb
Jose Contreras
Sadie Corbin
Erica Crisostomo
Maureen De Jesus
Chad Delahay
Ramanda Desrameaux
Iyona Dorsey
Kyle Dursee
Shawn Dyson
Carly Fessel
Samuel Fletcher
Lailah Ford
Riley Foster
Michael Gardner
Bryan Gomez
Brendan Hayes
Jackson Immel
Genesis Ingal
Caitlyn Jock
Keia Keys Whitley
Barbara Kitchens
Margaret Knapp
Victoria Kreal
Cameron Lafferty
Kaitlin Mankowski
Lori Marsh
Nestor Martinez
Kyle Mashek
Laura Miles
Marissa Mockabee
Myeisha Monroe
Haley Morgan
Elizabeth Munday
Cierra Overton
Britni Parker
Melissa Patterson
Elise Porter
Erik Preston
Angelo Quizon
Alison Russell
Kenneth Russell
Emma Seanor
William Shockley
Jessica Sponseller
Mikaila Sullivan
Jill Swanson
Sara Tawney
Tiana Thomas
Nataisha Thornton
Gerchel Toledo
Sarah Tremel
Danielle Vanbrunt
Jacob Waselewski
Mariah Williams
Christian Wolpert
Shazal Zahid
Mechanicsville
Danielle Barber
Adriana Bean
Cherise Blyler
Lindsay Brackett
Rachel Brann
Julia Brown
Kamryn Buckler
Katie Catterton
Anna Clifton
Kevin Conley
Sandra Cook
Alayna Cox
Darrell Davis
Kayla Deese
Trent Drinkard
Victoria Drury
Blair Fowler
Conner Garner
Haley Gates
James Gentner
Jacob Golden
Alexander Goldsborough
Candy Gonzalez
Julian Gonzalez Medina
Alexis Gray
Michayla Gray
Alexander Guy
Kyle Hayden
Michaela Hephner
Todd Hill
Megan Holley
Nicole Holley
Hope Kaylor
Alexis Kemp
Wendi Kilroy
Bonnie Lancaster
Madison Long
Seth Lunceford
Wyatt Magargle
Logan Mcconville
Sarah McKeel
Mason Messick
Madalynn Miller
Madelyn Minichino
Haley Mozie
Jacob Myers
Rebecca Oberman
Rachel O’Brien
Kara Parry
Jacob Peddicord
Carah Pierce
Maggie Pilkerton
Nicholas Potter
Amelia Raines
Travis Reavis
Ethan Redding
Monique Reed
Shyann Ringley
Madelynn Rollins
Dustin Sachs
Karly Sams
Rachelle Sams
Jack Sien
Sarah Slack
Alexis Slater
Malakhi Smith
Angela Snell
Richard Stillwell
Amanda Stone
Gunnar Tippett
Walker Tippett
Jasmine Vickers
Melissa Weaver
Lauren Weeks
Jenna Welch
Megan Welch
Lucas Wilson
Kevin Wood
Alyssa Zupko
Park Hall
Nicole Fenwick
Ridge
Daniel Albertsen
Zachary Franklin
Autumn Katsouros
Litzy Torres
Saint Inigoes
Caitlyn Duff
Kasey Gatton
Mary Jenkins
Jennifer McGuire
Kayla Miller
Leesa Orton
Matthew Williford
Scotland
Casey Labille
Tall Timbers
Isabella Badia
Valley Lee
Riley Edgar
Rebecca Wilson
Out of region
Seven Valleys
Jacob Holt
Cameron
JayLinn Walker
Dumfries
Janiah Jones
King George
Naomi Snoots
Maxwell Tucker
Littlestown
Blake Dipietro
Woodbridge
Layne Freese